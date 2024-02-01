المياه تعقد لقاءً في البلقاء حول مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، لقاءً حواريا مع المجتمع المحلي في منطقة سيحان بمركز شباب العارضة/ جرش، وذلك استكمالاً لمشروع دعم الإدارة التشاركية للموارد من أجل تحقيق استقرار الأوضاع في المجتمعات المضيفة للاجئين (PRM).



وينفذ المشروع من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).



وجاء اللقاء، الذي حضره مدير قضاء العارضة، هيثم حجازي، وممثلون عن مختلف فئات المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة من المشروع، بهدف عرض إنجازات المشروع ومناقشة جهود المؤسسات والجهات الممولة وتعاون المجتمع المحلي في إنجاح أعماله وتطلعاتهم لتحقيق الخدمة والمنفعة المرجوة لأهالي المناطق المستهدفة.



وثمن حجازي جهود وزارة المياه والوكالة الألمانية، والصندوق الأردني الهاشمي، في تحسين الواقع المائي في منطقة سيحان من خلال تحسين كفاءة التزويد المائي والشبكات وجودة المياه، إضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه، وتقليل الفاقد من خلال التوعية والإرشاد السلوكي للمواطنين.



من جانبهم، ثمن ممثلو المجتمعات المحلية، إنجازات المشروع وأهمية إشراك المجتمع بالعملية التنفيذية كشريك رئيسي لقطاع المياه.