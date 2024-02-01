الاحتلال يطلق النار على مركبة فلسطينية وسط الخليل
التاريخ
2/1/2024 8:11:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية، قرب منطقة المحول وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
وافاد مراسل الجزيرة مسبقاً إن مستوطنين اعتدوا على حقول الزيتون في قرية بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة واقتلعوا نحو 300 شجرة.
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