Thursday, 01 February 2024 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 مخاطر لتناول البرتقال بعد الأكل

2/1/2024 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - البرتقال من الفواكه الحمضية التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الستريك ، ويعتبر تناول البرتقال بعد الأكل من العادات الغذائية الخاطئة، إذ يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية.
أضرار تناول البرتقال بعد الأكل
- اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى حدوث مشاكل في الهضم، مثل الإسهال والتقلصات والغثيان والقيء. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يؤثر على عملية الهضم ويسبب التهاب المعدة والأمعاء.
- حرقة المعدة: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى زيادة حموضة المعدة، مما يؤدي إلى حدوث حرقة المعدة. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يسبب تحفيز إنتاج حمض المعدة.
- نقص امتصاص الحديد: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى نقص امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يتحد مع الحديد ويشكل مركبات غير قابلة للامتصاص.
- زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بكميات كبيرة بعد الأكل إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يسبب زيادة تركيز الكالسيوم في البول، مما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN01022024000208011052ID1107797404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث