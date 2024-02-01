4 مخاطر لتناول البرتقال بعد الأكل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - البرتقال من الفواكه الحمضية التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الستريك ، ويعتبر تناول البرتقال بعد الأكل من العادات الغذائية الخاطئة، إذ يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية.
أضرار تناول البرتقال بعد الأكل
- اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى حدوث مشاكل في الهضم، مثل الإسهال والتقلصات والغثيان والقيء. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يؤثر على عملية الهضم ويسبب التهاب المعدة والأمعاء.
- حرقة المعدة: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى زيادة حموضة المعدة، مما يؤدي إلى حدوث حرقة المعدة. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يسبب تحفيز إنتاج حمض المعدة.
- نقص امتصاص الحديد: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى نقص امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يتحد مع الحديد ويشكل مركبات غير قابلة للامتصاص.
- زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بكميات كبيرة بعد الأكل إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يسبب زيادة تركيز الكالسيوم في البول، مما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.
الكونسلتو
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01022024000208011052ID1107797404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.