جيش الاحتلال يقر بإصابة 5 ضباط وجنود في غزة

جيش الاحتلال يقر بإصابة 5 ضباط وجنود في غزة
التاريخ
2/1/2024 8:11:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحصيلة جديدة لخسائره في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان إصابة 5 ضباط وجنود في غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
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