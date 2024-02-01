وزير الخارجية: لا جهة قادرة على القيام بدور الأونروا في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينيين وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.



وأكد الصفدي، خلال استقباله المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به الوكالة في غزة، وحذر من أن أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة سينعكس فوراً معاناة أعمق لأهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع إسرائيل دخول الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية.



وبحث الصفدي ولازاريني التحديات التي تواجه الوكالة والاتهامات التي وجهت ل ١٢ من موظفيها في غزة، حيث أكد لازاريني أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في الاتهامات وأنهت عقود الموظفين المتهمين.



ودعا الصفدي ولازاريني الدول التي علقت مساعداتها إلى الوكالة إلى العودة عن قرارها.