أفضل طريقة لتعويض نقص اليود في الجسم

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة ماريا كالوشينا أخصائية الغدد الصماء، أن أفضل طريقة لتعويض نقص اليود في الجسم هي استخدام الملح المعالج باليود، وتناول الأعشاب البحرية والبرسيمون (الكاكا) والفيجوا.
وتشير الطبيبة في حديث لـ NEWS ، إلى أن أفضل الطرق لتعويض نقص اليود هو إضافة الملح المعالج باليود إلى الطعام وبالإضافة إلى ذلك يمكن تناول المأكولات والأعشاب البحرية والبرسيمون والفيجوا الغنية بعنصر اليود. ولكن الكثيرون لا يفضلون هذه المواد أو يصعب عليهم الحصول عليها. لذلك يبقى الملح المعالج باليود أفضل مصدر لتعويض نقص اليود في الجسم.
وتؤكد الطبيبة أنه يمكن الحصول على كمية قليلة من اليود إلى جانب الأدوية التي يصفها الأطباء في الحالات التي تزداد فيها حاجة الجسم لهذا العنصر بشكل حاد. وخاصة في فترة الحمل.
روسيا اليوم
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