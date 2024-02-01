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أفضل طريقة لتعويض نقص اليود في الجسم

2/1/2024 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة ماريا كالوشينا أخصائية الغدد الصماء، أن أفضل طريقة لتعويض نقص اليود في الجسم هي استخدام الملح المعالج باليود، وتناول الأعشاب البحرية والبرسيمون (الكاكا) والفيجوا.

وتشير الطبيبة في حديث لـ NEWS ، إلى أن أفضل الطرق لتعويض نقص اليود هو إضافة الملح المعالج باليود إلى الطعام وبالإضافة إلى ذلك يمكن تناول المأكولات والأعشاب البحرية والبرسيمون والفيجوا الغنية بعنصر اليود. ولكن الكثيرون لا يفضلون هذه المواد أو يصعب عليهم الحصول عليها. لذلك يبقى الملح المعالج باليود أفضل مصدر لتعويض نقص اليود في الجسم.


وتؤكد الطبيبة أنه يمكن الحصول على كمية قليلة من اليود إلى جانب الأدوية التي يصفها الأطباء في الحالات التي تزداد فيها حاجة الجسم لهذا العنصر بشكل حاد. وخاصة في فترة الحمل.

روسيا اليوم

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