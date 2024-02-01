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حسم موقف رونالدو من مواجهة ميسي المنتظرة الليلة

2/1/2024 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا".
ويستعد النصر لمواجهة إنتر ميامي بقيادة نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ثاني مباريات الدورة الودية الثلاثية التي تجمع بين "العالمي" والهلال وإنتر ميامي على الترتيب.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن رونالدو سيغيب عن مواجهة النصر وإنتر ميامي اليوم لعدم وصوله إلى الجاهزية الكاملة بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق.
وقال مدرب النصر لويس كاسترو أمس الأربعاء، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة:"إن رونالدو لن يلعب في المباراة الودية لأنه لم يكن لائقا بما يكفي للتدريب مع الفريق ولا يمكنه المشاركة إلا في التدريبات الفردية".
واكتفى الدون خلال الفترة الماضية بأداء تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لإصابة في القدم، تسببت في إلغاء مباريات الفريق الودية التي كان من المقرر إقامتها في جولة الصين.
وخسر إنتر ميامي مباراته الأولى في موسم كأس الرياض 2024، الاثنين الفائت بنتيجة 3-4 على يد الهلال، ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر في آخر المباريات يوم الخميس الـ8 من فبراير القادم.
والتقى ميسي ورونالدو تاريخيا في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.
حقق ميسي فيها 20 انتصارا مقابل فوز رونالدو في 13 مباراة، أما التعادل فسيطر على 6 مواجهات بينهما.

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