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رئيسة وزراء إستونيا: انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا

2/1/2024 8:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، محذرة من ذلك.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن كايا كالاس قولها: "لا يؤمن بوتين وروسيا بالتعددية، ولا يثقان بقدرتنا على الحفاظ على وحدتنا. انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".


وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغطا جيوسياسيا كبيرا اليوم، كما تساءلت عن قدرة أوروبا على تنفيذ وعدها بتقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا.


وفي وقت سابقا أشار الرئيس التشيكي بيتر بافل إلى أن التعب من النزاع الأوكراني يعاني منه ليس فقط الطرفان المتنازعان بل كل الدول التي تدعم كييف أو موسكو، مضيفا أن هذا التعب سيؤدي إلى زيادة الضغوط لإنهاء هذا النزاع عبر التفاوض.

RT

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