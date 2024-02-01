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إذاعة الجيش الاسرائيلي : اقتراب التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا

2/1/2024 8:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش اقترب من التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا) في قطاع غزة.
وأضافت الإذاعة أن تفاهمات وشيكة مع مصر تشمل تجنب عمل عسكري برفح لإجلاء سكانها للشمال لمنع نزوحهم إلى مصر.




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