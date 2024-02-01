إذاعة الجيش الاسرائيلي : اقتراب التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا

إذاعة الجيش الاسرائيلي : اقتراب التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا
التاريخ
2/1/2024 8:11:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش اقترب من التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا) في قطاع غزة.
وأضافت الإذاعة أن تفاهمات وشيكة مع مصر تشمل تجنب عمل عسكري برفح لإجلاء سكانها للشمال لمنع نزوحهم إلى مصر.
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