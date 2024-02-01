الطفلة الغزيّة هند تتصدر ترند تويتر تحت هاشتاق #انقذوا_هند .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) #انقذوا الطفلة هند يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
علقت صفاء اليحيائية : هل هو أكثر أخلاقا لأنهم خطفوا الأطفال!!
هل هو أكثر أخلاقا لأنهم مثلوا بالجثث وحفروا المقابر!!
هل هو الأكثر أخلاقا لأنهم يعتدون على ذكورهم وإناثهم!!
هل هو الأكثر أخلاقا لأنه قصف المدارس والمستشفيات!!
هل هو الأكثر أخلاقا لأنه سبب في مجاعة الأبرياء!!
#انقذوا_هند
وقال ابو صلاح "مواطن في غزة ": الطفلة هند اختفت اخبارها .. ساعات طويلة لوحدها في هذا البرد القارص محاصرة بين جثثت الشـ٩ـداء والدبابات.
الوقت ينفذ، حاولنا كتير بدون فائدة ادعوا ، محتاجين معجزة.
وعلق عرفان يحيى : عايشين في غابة
والله الواحد مش عارف شو يكتب من كثرة السواد والقهر على قله الفعل
وكثرة الكلام فقط
# انقذوا هند
واضافت هبة رفاعي : وين الصليب الأحمر؟ وين الاونرا؟ وين الامم المتحدة؟ وين منظمات حقوق الانسان اللي يدعو انهم منظمات انسانية؟!!!!!!!!
ونختتم بتغريدة مراسل التلفزيون العربي في غزة الصحفي باسل خلف
عبر تويتر : آخر كلمات هند
تعالو خذوني .. ابعثي حد يأخذني .. الدنيا صارت عتمة. فعلا يا حبيبتي الدنيا صارت عتمة .. عتمة كثير ..
٤٦ ساعة على فقدان الاتصال بهند وفريق الهلال الأحمر الفلسطيني
#أنقذوا_هند
كان هذا ما تفاعل معه رواد المواقع اليوم في أمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الطفلة الغزية هند تتصدر حديث مواقع التواصل
MENAFN01022024000209011053ID1107797396
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.