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الطفلة الغزيّة هند تتصدر ترند تويتر تحت هاشتاق #انقذوا_هند .. استمع

2/1/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Amman Net) #انقذوا الطفلة هند يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

علقت صفاء اليحيائية : هل هو أكثر أخلاقا لأنهم خطفوا الأطفال!!
هل هو أكثر أخلاقا لأنهم مثلوا بالجثث وحفروا المقابر!!
هل هو الأكثر أخلاقا لأنهم يعتدون على ذكورهم وإناثهم!!
هل هو الأكثر أخلاقا لأنه قصف المدارس والمستشفيات!!
هل هو الأكثر أخلاقا لأنه سبب في مجاعة الأبرياء!!‎
‎#انقذوا_هند

وقال ابو صلاح "مواطن في غزة ": الطفلة هند اختفت اخبارها .. ساعات طويلة لوحدها في هذا البرد القارص محاصرة بين جثثت الشـ٩ـداء والدبابات.

الوقت ينفذ، حاولنا كتير بدون فائدة ادعوا ، محتاجين معجزة.

وعلق عرفان يحيى : عايشين في غابة
والله الواحد مش عارف شو يكتب من كثرة السواد والقهر على قله الفعل
وكثرة الكلام فقط
# انقذوا هند

واضافت هبة رفاعي : ‏‎وين الصليب الأحمر؟ وين الاونرا؟ وين الامم المتحدة؟ وين منظمات حقوق الانسان اللي يدعو انهم منظمات انسانية؟!!!!!!!!

ونختتم بتغريدة مراسل التلفزيون العربي في غزة الصحفي باسل خلف
عبر تويتر : آخر كلمات هند
تعالو خذوني .. ابعثي حد يأخذني .. الدنيا صارت عتمة. فعلا يا حبيبتي الدنيا صارت عتمة .. عتمة كثير ..

٤٦ ساعة على فقدان الاتصال بهند وفريق الهلال الأحمر الفلسطيني
‎#أنقذوا_هند

كان هذا ما تفاعل معه رواد المواقع اليوم في أمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الطفلة الغزية هند تتصدر حديث مواقع التواصل

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