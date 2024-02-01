خبرني : تناول اللبن مع السمك يسبب التسمم.. ما صحة هذا الإدعاء؟

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- Khaberni) خبرني - من الإدعاءات الشائعة التي تداولتها الإجيال لسنوات هو أن تناول اللبن مع السمك يمكن أن يسبب التسمم، الأمر الذي أثار لسنوات جدل حول صحة تلك الإدعاءات.. فهل من أساس علمي لها؟
هذا الإدعاء ليس مدعوماً بأي أدلة علمية. في الواقع، يعتبر تناول السمك واللبن معًا آمنًا وغير مضر بشكل عام.
فالسمك غني بالبروتينات والأحماض الدهنية أوميجا-3، والتي تلعب دور كبير في حماية القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر اللبن مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين والفيتامينات.
ومع ذلك، ينبغي مراعاة بعض النقاط التي قد تؤثر على سلامة الأكل عند تناول السمك واللبن معًا. فمن الجيد التأكد من تخزين السمك واللبن بشكل صحيح وطهي السمك بشكل كامل لتجنب التسمم الغذائي. يُنصح أيضًا بتجنب تناول الأسماك النيئة أو غير المطهوة تمامًا، خاصةً إذا كانت قد تعرضت للتلوث.
إذا كنت تعاني من حساسية أو تحسس تجاه أي من مكونات السمك أو اللبن، فقد يحدث لديك رد فعل سلبي عند تناولهما، ويجب استشارة الطبيب في هذه الحالة.
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