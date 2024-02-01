خبرني : تناول اللبن مع السمك يسبب التسمم.. ما صحة هذا الإدعاء؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - من الإدعاءات الشائعة التي تداولتها الإجيال لسنوات هو أن تناول اللبن مع السمك يمكن أن يسبب التسمم، الأمر الذي أثار لسنوات جدل حول صحة تلك الإدعاءات.. فهل من أساس علمي لها؟

هذا الإدعاء ليس مدعوماً بأي أدلة علمية. في الواقع، يعتبر تناول السمك واللبن معًا آمنًا وغير مضر بشكل عام.

فالسمك غني بالبروتينات والأحماض الدهنية أوميجا-3، والتي تلعب دور كبير في حماية القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر اللبن مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين والفيتامينات.

ومع ذلك، ينبغي مراعاة بعض النقاط التي قد تؤثر على سلامة الأكل عند تناول السمك واللبن معًا. فمن الجيد التأكد من تخزين السمك واللبن بشكل صحيح وطهي السمك بشكل كامل لتجنب التسمم الغذائي. يُنصح أيضًا بتجنب تناول الأسماك النيئة أو غير المطهوة تمامًا، خاصةً إذا كانت قد تعرضت للتلوث.

إذا كنت تعاني من حساسية أو تحسس تجاه أي من مكونات السمك أو اللبن، فقد يحدث لديك رد فعل سلبي عند تناولهما، ويجب استشارة الطبيب في هذه الحالة.