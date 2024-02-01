خبرني : لربات البيوت.. 5 أطعمة تجنبي طهيها في طنجرة الضغط

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- Khaberni) خبرني - في وقتنا الحالي، ظهرت و تطورت الكثير من أدوات و أجهزة المطبخ المتعددة، و التي ساعدت و سهلت على ربة المنزل اداء الكثير من الأمور، و من أهمها طنجرة الضغط.
اكتسبت طنجرة الضغط مكانه كبيرة كخيار لطهي مجموعة واسعة من الأطعمة نظرًا لكفاءتها وتعدد استخداماتها، و ذلك من خلال خلق بيئة محكمة الغلق، إذ تحبس طنجرة الضغط البخار وتزيد الضغط الداخلي، مما يؤدي إلى طهي الطعام بشكل أسرع، بالإضافة إلى إن الضغط المرتفع يساعد في طهي قطع اللحم بشكل أسرع.
اصبحت حلة الضغط أداة لا غنى عنها للأفراد المشغولين الباحثين عن الراحة، و لكن على الجانب الآخر فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في طنجرة الضغط، نظرا لما يمكن أن تسبهه من مشاكل في الجهاز الهضمي، و هي كالآتي وفقا «لتايمز أوف إنديا»
1.الأرز غالبًا ما يطبخ الناس الأرز في طنجرة الضغط بسبب ضيق الوقت، و لكن يحذر خبراء الطهي بعدم ارتكاب هذا الخطأ مرة أخرى، نظرا لأن النشا الموجود في الأرز، يؤدي إلى اطلاق مادة كيميائية تسمى مادة الأكريلاميد وهي ضارة بالصحة.
2.الخضراوات الخضراوات غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تشمل المعادن والفيتامينات والتي قد تتلف تمامًا عند طهيها في طنجرة الضغط.
3.المكرونة
تصبح المعكرونة مليئة بالنشا، إذا تم طهيها في طنجرة الضغط، لذلك ينصح الخبراء
بغليها ثم التخلص من الماء الزائد لجعلها أكثر صحة.
4.السمك السمك من الأطعمة التي تنضج بسرعة كبيرة ولذلك فإن طهيه في طنجرة الضغط يمكن أن يتفكك ويفسد الطبق.
5.البطاطا غالبًا ما يقوم البعض بغلي البطاطا في طنجرة الضغط، ولكنها تحتوي البطاطا على الكثير من النشا، و هذا هو السبب في أن الغليان أو الطهي في طنجرة الضغط لا يعتبر مفيدًا للصحة
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