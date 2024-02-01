خبرني : لربات البيوت.. 5 أطعمة تجنبي طهيها في طنجرة الضغط

MENAFN - Khaberni) خبرني - في وقتنا الحالي، ظهرت و تطورت الكثير من أدوات و أجهزة المطبخ المتعددة، و التي ساعدت و سهلت على ربة المنزل اداء الكثير من الأمور، و من أهمها طنجرة الضغط.

اكتسبت طنجرة الضغط مكانه كبيرة كخيار لطهي مجموعة واسعة من الأطعمة نظرًا لكفاءتها وتعدد استخداماتها، و ذلك من خلال خلق بيئة محكمة الغلق، إذ تحبس طنجرة الضغط البخار وتزيد الضغط الداخلي، مما يؤدي إلى طهي الطعام بشكل أسرع، بالإضافة إلى إن الضغط المرتفع يساعد في طهي قطع اللحم بشكل أسرع.

اصبحت حلة الضغط أداة لا غنى عنها للأفراد المشغولين الباحثين عن الراحة، و لكن على الجانب الآخر فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في طنجرة الضغط، نظرا لما يمكن أن تسبهه من مشاكل في الجهاز الهضمي، و هي كالآتي وفقا «لتايمز أوف إنديا»

1.الأرز غالبًا ما يطبخ الناس الأرز في طنجرة الضغط بسبب ضيق الوقت، و لكن يحذر خبراء الطهي بعدم ارتكاب هذا الخطأ مرة أخرى، نظرا لأن النشا الموجود في الأرز، يؤدي إلى اطلاق مادة كيميائية تسمى مادة الأكريلاميد وهي ضارة بالصحة.

2.الخضراوات الخضراوات غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تشمل المعادن والفيتامينات والتي قد تتلف تمامًا عند طهيها في طنجرة الضغط.



3.المكرونة

تصبح المعكرونة مليئة بالنشا، إذا تم طهيها في طنجرة الضغط، لذلك ينصح الخبراء

بغليها ثم التخلص من الماء الزائد لجعلها أكثر صحة.

4.السمك السمك من الأطعمة التي تنضج بسرعة كبيرة ولذلك فإن طهيه في طنجرة الضغط يمكن أن يتفكك ويفسد الطبق.

5.البطاطا غالبًا ما يقوم البعض بغلي البطاطا في طنجرة الضغط، ولكنها تحتوي البطاطا على الكثير من النشا، و هذا هو السبب في أن الغليان أو الطهي في طنجرة الضغط لا يعتبر مفيدًا للصحة

