خبرني : إليك 6 أشياء أساسية لا تغفل عنها أثناء الاستحمام

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- Khaberni) خبرني - معظم الناس يستحمون بالطريقة التقليدية، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تحقق النظافة، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب أن تأخذيها في الاعتبار قبل الاستحمام، وتشمل ما يلي:
1. تجنبي تدليك فروة رأسكِ بأظافركِ. عندما ترغبين في تدليك فروة الرأس، استخدمي أطراف أصابعكِ بدلاً من الأظافر، حيث أن الأظافر قد تسبب خدشًا وتقشيرًا لفروة الرأس.
2. استخدمي البلسم لترطيب فروة الرأس. فروة الرأس تحتاج إلى الترطيب مثل بقية جسمكِ، وخاصة إذا كنتِ تعانين من قشرة الرأس. استخدام البلسم سيساعد على ترطيب فروة الرأس وعلاج المشاكل المرتبطة بها.
3. تجنبي فرك جسمكِ بقوة. لا تفركي جسمكِ بليفة الاستحمام بشكل عنيف، حيث أنها قد تزيل الطبقة الواقية الطبيعية للجلد.
4. اشطفي جسمكِ وشعركِ جيدًا من منتجات الاستحمام. ترك الكثير من منتجات الاستحمام على الجلد والشعر يمكن أن يسبب تهيجًا وسد المسام. لذا يجب عليكِ شطف الشامبو والبلسم والصابون جيدًا قبل الانتهاء من الاستحمام.
5. استخدمي ماء مفلتر للاستحمام. إذا كنتِ تعيشين في منطقة تحتوي على ماء يحتوي على مواد كيميائية قاسية، فقد يسبب ذلك حساسية الجلد. المياه غير المفلترة قد تحتوي على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي قد تضر بالبشرة والجلد. استخدام ماء مفلتر يمكن أن يمنع تراكم هذه العناصر ويحافظ على نضارة ورطوبة البشرة والشعر.
6. تجنبي الاستحمام بالماء الساخن. الاستحمام بالماء الساخن، خاصة في فصل الشتاء، يزيل الزيوت الطبيعية الموجودة في الجلد والتي تحافظ على رطوبته. الاستحمام بالماء الفاتر أو البارد على الأقل يحافظ على هذه الزيوت ويجعل البشرة أكثر نضارة ورطوبة. بالإضافة إلى ذلك، الاستحمام بالماء الفاتر مناسى للشعر المصبوغ، حيث يساعد على الحفاظ على لون الصبغة لفترة أطول.
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