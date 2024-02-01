خبرني : إليك 6 أشياء أساسية لا تغفل عنها أثناء الاستحمام

MENAFN - Khaberni) خبرني - معظم الناس يستحمون بالطريقة التقليدية، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تحقق النظافة، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب أن تأخذيها في الاعتبار قبل الاستحمام، وتشمل ما يلي:

1. تجنبي تدليك فروة رأسكِ بأظافركِ. عندما ترغبين في تدليك فروة الرأس، استخدمي أطراف أصابعكِ بدلاً من الأظافر، حيث أن الأظافر قد تسبب خدشًا وتقشيرًا لفروة الرأس.

2. استخدمي البلسم لترطيب فروة الرأس. فروة الرأس تحتاج إلى الترطيب مثل بقية جسمكِ، وخاصة إذا كنتِ تعانين من قشرة الرأس. استخدام البلسم سيساعد على ترطيب فروة الرأس وعلاج المشاكل المرتبطة بها.

3. تجنبي فرك جسمكِ بقوة. لا تفركي جسمكِ بليفة الاستحمام بشكل عنيف، حيث أنها قد تزيل الطبقة الواقية الطبيعية للجلد.

4. اشطفي جسمكِ وشعركِ جيدًا من منتجات الاستحمام. ترك الكثير من منتجات الاستحمام على الجلد والشعر يمكن أن يسبب تهيجًا وسد المسام. لذا يجب عليكِ شطف الشامبو والبلسم والصابون جيدًا قبل الانتهاء من الاستحمام.

5. استخدمي ماء مفلتر للاستحمام. إذا كنتِ تعيشين في منطقة تحتوي على ماء يحتوي على مواد كيميائية قاسية، فقد يسبب ذلك حساسية الجلد. المياه غير المفلترة قد تحتوي على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي قد تضر بالبشرة والجلد. استخدام ماء مفلتر يمكن أن يمنع تراكم هذه العناصر ويحافظ على نضارة ورطوبة البشرة والشعر.

6. تجنبي الاستحمام بالماء الساخن. الاستحمام بالماء الساخن، خاصة في فصل الشتاء، يزيل الزيوت الطبيعية الموجودة في الجلد والتي تحافظ على رطوبته. الاستحمام بالماء الفاتر أو البارد على الأقل يحافظ على هذه الزيوت ويجعل البشرة أكثر نضارة ورطوبة. بالإضافة إلى ذلك، الاستحمام بالماء الفاتر مناسى للشعر المصبوغ، حيث يساعد على الحفاظ على لون الصبغة لفترة أطول.