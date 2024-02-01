خبرني : 8 مواد غذائية ينصح بتناولها على الريق.. سهلة ومتوفرة بالمنزل

MENAFN - Khaberni) خبرني - عند الاستيقاظ من النوم يحرص الكثير من الأشخاص على تناول بعض المواد الغذائية المختلفة على معدة فارغة، من أجل الحصول على الفوائد الصحية المختلفة التي يحتاجها الجسم على مدار يومه.

ومع إقبال الكثيرين على تناول بعض المواد الغذائية في الصباح الباكر على معدة فارغة، قد يتم في بعض الأحيان الحصول على مواد غير صحية كما يُعتقد، لذا يمكن التعرف على قائمة أبرز الأطعمة الصحية التي يفضل أكلها في الساعات الأولى من اليوم بعد الاستيقاظ من النوم، حسبما أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية، بجامعة عين شمس.

أبرز الأطعمة التي يمكن تناولها على معدة فارغة

وخلال تصريحات، قدم الدكتور المصري محمد الحوفي، قائمة بأبرز المواد الغذائية الصحية، التي ينصح بتناولها على معدة فارغة، وهي:

. اللبن

يعد اللبن من المواد الغذائية المفيدة لكافة الفئات العمرية، ما بين الأطفال والبالغين وكبار السن، وذلك لأنه يساعد على بناء جدار حول المعدة في الصباح الباكر عند تناوله، يعمل على حمايتها من النسبة العالية للحامض التي تفرزها على مدار الليل. كما يحتوي اللبن على مادة الليثين التي تعمل على تعزيز التركيز، والتحصيل الدراسي الجيد خاصة للأطفال والطلاب على مدار اليوم الدراسي.

ولفت «الحوفي» إلى أن اللبن يعد غذاءً شبه كاملًا، حيث يحتوي على الطاقة التي يحتاجها الجسم على مدار يومه، إلى جانب عناصر أخرى كالبروتينات والأملاح المعدنية والفيتامينات.

. البيض المسلوق

ونصح أستاذ التغذية بتناول البيض المسلوق أيضًا في الصباح الباكر على معدة فارغة، وذلك لاحتواءه على مادة الكولين التي تشكل أهمية بالغة لتعزيز المخ.





. كوب اللبن مع التمر

فيما يحتوي هذا الكوب الغذائي على العديد من الأملاح المعدنية المفيدة لصحة الجسم أيضًا.

. المكسرات





وتحتوي المكسرات بأنواعها على عنصر «أوميجا 3» الذي يعزز التركيز ويعمل على نشاط المخ على مدار اليوم.

. البطاطا المسلوقة أو المشوية

وتعد البطاطا المسلوقة أو المشوية من المواد الغذائية التي ينصح بتناولها بعد الاستيقاظ من النوم، لاحتواءها على مادة الكاروتين، وهي واحدة من مضادات الأكسدة القوية، التي تقلل تعرض الجسم للالتهابات وتساعد على تكوين الخلايا الجديدة.

. المشروم

ويحتوي المشروم على نسب عالية من البروتين التي يحتاجها الجسم على مدار يومه.

. الفواكه الطازجة

ومن الجيد أيضًا تناول الفواكه الطازجة مع تجنب أكل الحامضية منها كالبرتقال وغيره، وعلى سبيل المثال، الحصول على البرقوق أو الموز أو التفاح، حيث يحتوي الأخير على نسب عالية من الفيتامينات، إلى جانب الألياف التي تساعد على تحسين أداء الأمعاء، وتقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.

. العسل الأسود

ويحتوي العسل الأسود على الحديد المهم لعلاج الأنيميا، وينصح بتناول ملعقة صغيرة منه.