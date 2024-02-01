خبرني : 12 نصيحة من خبراء المشاهير للحصول على شعر لامع دون عناء

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- Khaberni) خبرني - عند الحديث عن شعر لامع وصحي طوال شهور السنة، فهذا يعني الانخراط في مهمة صعبة بعض الشيء، لأن الحل لا يكون بسيطاً كما هو متوقع.
وذلك لأن الحصول على شعر لامع لا يتحقق باتباع نهج واحد يناسب جميع الأشخاص، بل تختلف المناهج بناءً على عدد من العوامل، مثل نوع الشعر وروتين العناية بالشعر الفردي، وصحة الشعر العامة.
ومن أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، من الضروري فهم السبب الذي جعل الشعر يبدو باهتاً ودون حياة في المقام الأول.
إذ تقول المتخصصة في صباغة شعر المشاهير الأمريكية "آبي هاليتي"، إن الشعر الباهت قد يكون نتيجةً لعددٍ من العوامل مثل الجفاف، وتراكم بقايا مواد الشعر، والعوامل البيئية، والتلف الكيميائي، ونقص التغذية، والصباغة بألوان غير مناسبة.
لكن بالرغم من اختلاف العوامل، فإن هناك بعض الطرق التي تساعد في علاج الشعر، وهذا ما كشفت عنه آبي وأخصائية الجلدية الدكتورة ماريشا غارشيك، لمجلة "byrdie" من أجل الخروج بأفضل 12 نصيحة منهما للحصول على الشعر اللامع الذي تحلمين به.
1- لا إفراط في غسل الشعر
قد يختلف معنى الإفراط في غسل الشعر من شخص لآخر حسب النوعية، وبغض النظر عما يعنيه ذلك بالنسبة لكل واحد منا، فربما يسفر هذا السلوك عن نقص كبير في ترطيب الشعر، ويؤدي إلى جعله باهتاً وخالياً من الحياة.
لذلك من الضروري الانتظار لفترة كافية بين كل مرة يتم فيها غسل الشعر، حتى يستعيد الزيوت الطبيعية الضرورية لصحته ولمعانه، وهذا يعني ببساطة عدم غسله كل يوم.
2- استخدام الواقي الحراري
عند استخدام أدوات الحرارة بشكل مبالغ فيه، فهذا يعتبر من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل شعرك يبدو باهتاً، لكننا نتفهّم الرغبة في الحفاظ على روتين تجفيف الشعر الموثوق، وخاصةً خلال أشهر الصيف الجامحة.
ويعتبر أصحاب الشعر الناعم، حسب ما صرحت به آبي هاليتي، أنهم هم الأكثر عرضة لتلف الشعر نتيجة التصفيف الساخن أو العلاجات الكيميائية، التي قد تساهم في البهتان بدرجةٍ أكبر.
بينما يتمثل الحل الوسط الذي تنصح به في استخدام الواقي الحراري قبل كل عملية تصفيف باستخدام أدوات الحرارة، للحفاظ على نعومة وحماية شعرك.
وسيدعم هذا الواقي الحراري الصحة العامة لشعرك على المدى الطويل، ما يعني أن شعرك سوف يستعيد لمعانه، وأن أثر تجفيف شعرك ستكون له فرصة ليدوم لوقت أطول.
3- تجديد نشاط الشعر بالشامبو المنقي
يساعد استخدام الشامبو المنقي مرةً أو مرتين في الشهر على تنظيف فروة رأسك وجريبات شعرك من الأوساخ، والزيوت، وبقايا منتجات الشعر، وأي شيء آخر ينتقص من لمعان شعرك.
وأوضحت آبي أن استخدام كميات مفرطة من منتجات تصفيف الشعر، أو عدم شطفه جيداً خلال الاستحمام، قد يؤدي لتراكم بقايا المنتجات على الشعر، ما قد يجعله باهتاً وبلا حياة.
أما إذا أضفت الشامبو المنقي إلى روتين العناية بشعرك لمكافحة هذا الأمر، فسوف تكون على يقين من النتيجة الجيدة للشعر اللامع، وسوف تشكرك فروة رأسك بكل تأكيد.
4- شعر لامع بعد تناول الفيتامينات
إضافة الفيتامينات إلى النظام الغذائي هو أمر غاية في الأهمية، وذلك لمساعدة جسمك في الحصول على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها، وإرساء دعائم قوية تساعد في الحصول على شعر ناصع ولامع.
حيث أوضحت ماريشا أن تناول الفيتامينات المختلفة قد يساعد أيضاً في ضمان الحصول على المكملات الغذائية المناسبة، إذ ستثبت مكملات متعدد الفيتامينات أهميتها الحيوية في تعزيز نمو شعرك، وصحة بشرتك، وقوة أظافرك.
5- تقليل العلاجات الكيميائية
قد يؤدي الاستخدام المتكرر لصبغات الشعر، أو مواد فرد الشعر وتجعيده المختلفة، إلى إتلاف فروة الشعر وفقدانه لمعانه الطبيعي.
ومن أجل تفادي هذا المشكل، من الجيد التفكير في عدد المرات التي يتم فيها تعريض الشعر لمثل هذه العلاجات حتى لا يصل الأمر إلى درجة الإفراط.
وأضافت ماريشا أن إطالة الفترة ما بين تلك العلاجات، عند الإمكان، قد تساعد في الحد من أي أضرار يمكن أن تسفر عن جفاف الشعر.
ولا شك أن استخدام قناع الشعر المرطب هو طريقة سهلة للعناية بالشعر بين العلاجات الكيميائية، وذلك لتجديد أي عناصر غذائية ربما تنقصه.
6- استخدام زيوت الشعر
إن إضافة زيت الشعر إلى روتين العناية يعتبر من بين طرق التجميل السهلة للحصول على شعر لامع وصحي وأكثر حيوية.
وتقول ماريشا: "تشمل بعض طرق تحسين مظهر الشعر استخدام الزيوت الطبيعية، الذي قد تساعد في تغذية فروة الرأس والشعر، ما سيتركه بلمعان وصحةٍ أفضل.
يمكن تجربة بعض الزيوت التي تلائم الاغلبية، من بينها نذكر زيت جوز الهند أو الأركان أو المكاداميا للمساعدة في ترطيب الشعر ومنحه إطلالة لامعة وقوية.
7- صباغة الشعر الاحترافية
تحدثت آبي عن صباغة الشعر باحترافية ومدى فعاليتها في الحصول على شعر لامع وقالت: "أصبح الحصول على شعر لامع من خلال الصباغة على يد خبير أمراً أسهل من أي وقت مضى، بالتزامن مع التطور الكبير في مجال العناية بالشعر".
وأضافت: "إن الحصول على مشورة خبراء الصباغة قد تساعد في منحك لمعاناً مذهلاً من خلال تقنيات صباغة الشعر بكل بساطة".
ويُعد هذا الحل من الحلول التجميلية السريعة للحصول على شعر لامع، لكن من الضروري استشارة أحد خبراء صباغة الشعر الذين يفهمون كيفية اختيار اللون المناسب بناءً على كثافة الشعر، وملمسه، وطوله.
8- تناول الأغذية فائقة الجودة
تناول الأغذية الصحية وفائقة الجودة يعتبر من بين أفضل الطرق التي تساعد على إعطاء شعر لامع على المدى البعيد، إضافة إلى الفوائد التي تقدم للجسم من خلال العناصر الغذائية المفيدة.
وتعتبر هذه النوعية من الأغذية لازمة لبناء خصلات قوية وصحية بشكل أساسي، وأوضحت ماريشا أن تناول نظام غذائي متوازن وصحي يحتوي على الفاكهة، والخضروات، والبروتينات هو أمر ضروري لصحة شعرك العامة.
كما أن الأغذية الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، مثل السلمون والأفوكادو واللوز، ضروريةٌ لمنح الشعر أفضل درجات لمعانه.
وأضافت آبي: "إن الحفاظ على أسلوب حياة صحي من خلال حمية غذائية مغذية هو الجوهر الرئيسي للحصول على الشعر اللامع".
9- النوم على وسادة حريرية
من الطرق التي تساعد في الحصول على شعر لامع وحريري هي النوم على وسادة من الساتان، أو الحرير، كونها تمنع التقصف.
إذ تقول ماريشا: "يميل الحرير لأن يكون ألطف على شعرنا، ولهذا قد يساهم في تقليل التكسر والتموّج، ولن يسبب جفاف الشعر بالدرجة نفسها".
وتُعَدُّ هذه من الطرق السهلة لجعل شعرك يلمع دون إضافة أي خطوات إلى روتين تصفيفه، كما قد تساعد الوسائد الحريرية بشرتك في الحفاظ على الرطوبة حتى تتجنبي جفاف وحكة الجلد، لهذا فإن الانتقال إلى الحرير سيفيد أشياء أخرى بخلاف شعرك.
10- علاج البلسم العميق
عند الذهاب إلى مصفف الشعر، يجب أن تضعي من بين خططك الحصول على علاج البلسم المخصص لصالونات التجميل من أجل استعادة حيوية خصلاتك.
وتقول آبي هاليتي: "تعتبر خدمات مثل علاجات البلسم العميق والتلميع من أكثر الخدمات فعالية في صالونات التجميل".
وقد تكون تلك العلاجات فعالةً بدرجةٍ أكبر في منح شعرك العناية التي يحتاج إليها، خاصة إذا كان قد تعرض للإجهاد مؤخراً بسبب صبغة هايلايت جديدة أو غيرها من العلاجات الكيميائية التي تؤدي إلى فقدان لمعانه.
11- تجربة جهاز الترطيب
يعد الحفاظ على الرطوبة من أهم طرق الحصول على شعر لامع والحفاظ عليه، ويعتبر جهاز الترطيب بمثابة طريقةٍ رائعة لحماية بيئتك من الجفاف الشديد، وخاصةً خلال الشتاء.
وأوضحت ماريشا أنه بالنسبة لشخصٍ يعاني من جفاف البشرة أو الشعر، الأمر الذي قد يؤدي إلى البهتان، فقد يساعد استخدام جهاز الترطيب في تقليل الجفاف ومنح الشعر إطلالةً لامعة.
وتجدر الإشارة إلى أن دور أجهزة الترطيب لا يقتصر على تحفيز لمعان الشعر فحسب، بل يمكنها دعم الرفاه العام بتعزيز النوم الأفضل وتخفيف الحساسية الموسمية وتقليل الشخير.
12- قص الشعر بانتظام
من المهم الالتزام بجدولٍ لقص الشعر، حتى وإن لم يكن لديك شعر مصبوغ، وذلك لأن الشعر القوي هو أساس اللمعان، وأفضل ما يمكنك فعله لدعم ذلك هو السيطرة على الأطراف المتقصفة عن طريق قص الشعر بانتظام.
ولا شك أن الحفاظ على المسار الصحيح هو أمر ضروري للحفاظ على لمعان وبريق شعرك لفترةٍ طويلة من الزمن، والتي يمكن أن تستمر لطوال السنة.
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