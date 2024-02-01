خبرني : 12 نصيحة من خبراء المشاهير للحصول على شعر لامع دون عناء

MENAFN - Khaberni) خبرني - عند الحديث عن شعر لامع وصحي طوال شهور السنة، فهذا يعني الانخراط في مهمة صعبة بعض الشيء، لأن الحل لا يكون بسيطاً كما هو متوقع.

وذلك لأن الحصول على شعر لامع لا يتحقق باتباع نهج واحد يناسب جميع الأشخاص، بل تختلف المناهج بناءً على عدد من العوامل، مثل نوع الشعر وروتين العناية بالشعر الفردي، وصحة الشعر العامة.

ومن أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، من الضروري فهم السبب الذي جعل الشعر يبدو باهتاً ودون حياة في المقام الأول.

إذ تقول المتخصصة في صباغة شعر المشاهير الأمريكية "آبي هاليتي"، إن الشعر الباهت قد يكون نتيجةً لعددٍ من العوامل مثل الجفاف، وتراكم بقايا مواد الشعر، والعوامل البيئية، والتلف الكيميائي، ونقص التغذية، والصباغة بألوان غير مناسبة.

لكن بالرغم من اختلاف العوامل، فإن هناك بعض الطرق التي تساعد في علاج الشعر، وهذا ما كشفت عنه آبي وأخصائية الجلدية الدكتورة ماريشا غارشيك، لمجلة "byrdie" من أجل الخروج بأفضل 12 نصيحة منهما للحصول على الشعر اللامع الذي تحلمين به.





1- لا إفراط في غسل الشعر

قد يختلف معنى الإفراط في غسل الشعر من شخص لآخر حسب النوعية، وبغض النظر عما يعنيه ذلك بالنسبة لكل واحد منا، فربما يسفر هذا السلوك عن نقص كبير في ترطيب الشعر، ويؤدي إلى جعله باهتاً وخالياً من الحياة.

لذلك من الضروري الانتظار لفترة كافية بين كل مرة يتم فيها غسل الشعر، حتى يستعيد الزيوت الطبيعية الضرورية لصحته ولمعانه، وهذا يعني ببساطة عدم غسله كل يوم.





2- استخدام الواقي الحراري

عند استخدام أدوات الحرارة بشكل مبالغ فيه، فهذا يعتبر من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل شعرك يبدو باهتاً، لكننا نتفهّم الرغبة في الحفاظ على روتين تجفيف الشعر الموثوق، وخاصةً خلال أشهر الصيف الجامحة.

ويعتبر أصحاب الشعر الناعم، حسب ما صرحت به آبي هاليتي، أنهم هم الأكثر عرضة لتلف الشعر نتيجة التصفيف الساخن أو العلاجات الكيميائية، التي قد تساهم في البهتان بدرجةٍ أكبر.



بينما يتمثل الحل الوسط الذي تنصح به في استخدام الواقي الحراري قبل كل عملية تصفيف باستخدام أدوات الحرارة، للحفاظ على نعومة وحماية شعرك.

وسيدعم هذا الواقي الحراري الصحة العامة لشعرك على المدى الطويل، ما يعني أن شعرك سوف يستعيد لمعانه، وأن أثر تجفيف شعرك ستكون له فرصة ليدوم لوقت أطول.





3- تجديد نشاط الشعر بالشامبو المنقي

يساعد استخدام الشامبو المنقي مرةً أو مرتين في الشهر على تنظيف فروة رأسك وجريبات شعرك من الأوساخ، والزيوت، وبقايا منتجات الشعر، وأي شيء آخر ينتقص من لمعان شعرك.

وأوضحت آبي أن استخدام كميات مفرطة من منتجات تصفيف الشعر، أو عدم شطفه جيداً خلال الاستحمام، قد يؤدي لتراكم بقايا المنتجات على الشعر، ما قد يجعله باهتاً وبلا حياة.

أما إذا أضفت الشامبو المنقي إلى روتين العناية بشعرك لمكافحة هذا الأمر، فسوف تكون على يقين من النتيجة الجيدة للشعر اللامع، وسوف تشكرك فروة رأسك بكل تأكيد.





4- شعر لامع بعد تناول الفيتامينات

إضافة الفيتامينات إلى النظام الغذائي هو أمر غاية في الأهمية، وذلك لمساعدة جسمك في الحصول على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها، وإرساء دعائم قوية تساعد في الحصول على شعر ناصع ولامع.

حيث أوضحت ماريشا أن تناول الفيتامينات المختلفة قد يساعد أيضاً في ضمان الحصول على المكملات الغذائية المناسبة، إذ ستثبت مكملات متعدد الفيتامينات أهميتها الحيوية في تعزيز نمو شعرك، وصحة بشرتك، وقوة أظافرك.





5- تقليل العلاجات الكيميائية

قد يؤدي الاستخدام المتكرر لصبغات الشعر، أو مواد فرد الشعر وتجعيده المختلفة، إلى إتلاف فروة الشعر وفقدانه لمعانه الطبيعي.

ومن أجل تفادي هذا المشكل، من الجيد التفكير في عدد المرات التي يتم فيها تعريض الشعر لمثل هذه العلاجات حتى لا يصل الأمر إلى درجة الإفراط.

وأضافت ماريشا أن إطالة الفترة ما بين تلك العلاجات، عند الإمكان، قد تساعد في الحد من أي أضرار يمكن أن تسفر عن جفاف الشعر.

ولا شك أن استخدام قناع الشعر المرطب هو طريقة سهلة للعناية بالشعر بين العلاجات الكيميائية، وذلك لتجديد أي عناصر غذائية ربما تنقصه.





6- استخدام زيوت الشعر

إن إضافة زيت الشعر إلى روتين العناية يعتبر من بين طرق التجميل السهلة للحصول على شعر لامع وصحي وأكثر حيوية.

وتقول ماريشا: "تشمل بعض طرق تحسين مظهر الشعر استخدام الزيوت الطبيعية، الذي قد تساعد في تغذية فروة الرأس والشعر، ما سيتركه بلمعان وصحةٍ أفضل.

يمكن تجربة بعض الزيوت التي تلائم الاغلبية، من بينها نذكر زيت جوز الهند أو الأركان أو المكاداميا للمساعدة في ترطيب الشعر ومنحه إطلالة لامعة وقوية.





7- صباغة الشعر الاحترافية

تحدثت آبي عن صباغة الشعر باحترافية ومدى فعاليتها في الحصول على شعر لامع وقالت: "أصبح الحصول على شعر لامع من خلال الصباغة على يد خبير أمراً أسهل من أي وقت مضى، بالتزامن مع التطور الكبير في مجال العناية بالشعر".

وأضافت: "إن الحصول على مشورة خبراء الصباغة قد تساعد في منحك لمعاناً مذهلاً من خلال تقنيات صباغة الشعر بكل بساطة".

ويُعد هذا الحل من الحلول التجميلية السريعة للحصول على شعر لامع، لكن من الضروري استشارة أحد خبراء صباغة الشعر الذين يفهمون كيفية اختيار اللون المناسب بناءً على كثافة الشعر، وملمسه، وطوله.





8- تناول الأغذية فائقة الجودة

تناول الأغذية الصحية وفائقة الجودة يعتبر من بين أفضل الطرق التي تساعد على إعطاء شعر لامع على المدى البعيد، إضافة إلى الفوائد التي تقدم للجسم من خلال العناصر الغذائية المفيدة.

وتعتبر هذه النوعية من الأغذية لازمة لبناء خصلات قوية وصحية بشكل أساسي، وأوضحت ماريشا أن تناول نظام غذائي متوازن وصحي يحتوي على الفاكهة، والخضروات، والبروتينات هو أمر ضروري لصحة شعرك العامة.

كما أن الأغذية الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، مثل السلمون والأفوكادو واللوز، ضروريةٌ لمنح الشعر أفضل درجات لمعانه.

وأضافت آبي: "إن الحفاظ على أسلوب حياة صحي من خلال حمية غذائية مغذية هو الجوهر الرئيسي للحصول على الشعر اللامع".





9- النوم على وسادة حريرية

من الطرق التي تساعد في الحصول على شعر لامع وحريري هي النوم على وسادة من الساتان، أو الحرير، كونها تمنع التقصف.

إذ تقول ماريشا: "يميل الحرير لأن يكون ألطف على شعرنا، ولهذا قد يساهم في تقليل التكسر والتموّج، ولن يسبب جفاف الشعر بالدرجة نفسها".

وتُعَدُّ هذه من الطرق السهلة لجعل شعرك يلمع دون إضافة أي خطوات إلى روتين تصفيفه، كما قد تساعد الوسائد الحريرية بشرتك في الحفاظ على الرطوبة حتى تتجنبي جفاف وحكة الجلد، لهذا فإن الانتقال إلى الحرير سيفيد أشياء أخرى بخلاف شعرك.





10- علاج البلسم العميق

عند الذهاب إلى مصفف الشعر، يجب أن تضعي من بين خططك الحصول على علاج البلسم المخصص لصالونات التجميل من أجل استعادة حيوية خصلاتك.

وتقول آبي هاليتي: "تعتبر خدمات مثل علاجات البلسم العميق والتلميع من أكثر الخدمات فعالية في صالونات التجميل".

وقد تكون تلك العلاجات فعالةً بدرجةٍ أكبر في منح شعرك العناية التي يحتاج إليها، خاصة إذا كان قد تعرض للإجهاد مؤخراً بسبب صبغة هايلايت جديدة أو غيرها من العلاجات الكيميائية التي تؤدي إلى فقدان لمعانه.





11- تجربة جهاز الترطيب

يعد الحفاظ على الرطوبة من أهم طرق الحصول على شعر لامع والحفاظ عليه، ويعتبر جهاز الترطيب بمثابة طريقةٍ رائعة لحماية بيئتك من الجفاف الشديد، وخاصةً خلال الشتاء.

وأوضحت ماريشا أنه بالنسبة لشخصٍ يعاني من جفاف البشرة أو الشعر، الأمر الذي قد يؤدي إلى البهتان، فقد يساعد استخدام جهاز الترطيب في تقليل الجفاف ومنح الشعر إطلالةً لامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن دور أجهزة الترطيب لا يقتصر على تحفيز لمعان الشعر فحسب، بل يمكنها دعم الرفاه العام بتعزيز النوم الأفضل وتخفيف الحساسية الموسمية وتقليل الشخير.





12- قص الشعر بانتظام

من المهم الالتزام بجدولٍ لقص الشعر، حتى وإن لم يكن لديك شعر مصبوغ، وذلك لأن الشعر القوي هو أساس اللمعان، وأفضل ما يمكنك فعله لدعم ذلك هو السيطرة على الأطراف المتقصفة عن طريق قص الشعر بانتظام.

ولا شك أن الحفاظ على المسار الصحيح هو أمر ضروري للحفاظ على لمعان وبريق شعرك لفترةٍ طويلة من الزمن، والتي يمكن أن تستمر لطوال السنة.



