خبرني : أحدث نصائح التغذية: تمهل قبل بدء حمية التخسيس

MENAFN - Khaberni) خبرني - سلطت دراسة الضوء على العواقب الشخصية والنفسية السلبية المرتبطة بـ "نظام اليويو الغذائي"، وهو زيادة الوزن عن غير قصد ثم اتباع نظام غذائي للتخسيس، ثم استئناف الدورة من جديد.

وقالت لينسي رومو المشرفة على البحث في جامعة نورث كارولينا: "نوصي معظم الناس بتجنب اتباع نظام غذائي، ما لم يكن ذلك ضرورياً من الناحية الطبية".

وبحسب "ساينس دايلي"، أجرى الباحثون مقابلات متعمقة مع 36 شخصاً، 13 رجلاً و23 امرأة، ممن جربوا دورات اليويو، حيث فقدوا واستعادوا أكثر من 6 كغم.

وكان الهدف معرفة المزيد حول سبب وكيفية دخول الأشخاص إلى دورة نظام اليويو الغذائي وكيف تمكنوا من الخروج منها، إن حدث.

وأفاد المشاركون بأن معظمهم عالقون في دورة اليويو، وأن استعادة الوزن أدت إلى شعور بالخجل المرتبطة بالوزن، ما جعلهم يشعرون بالسوء تجاه أنفسهم عما كانوا عليه قبل بدء اتباع نظام غذائي.





** سلوكيات مضطربة

وأدى هذا غالباً إلى الانخراط في سلوكيات متطرفة بشكل متزايد لمحاولة إنقاص الوزن مرة أخرى.

مثلاً، انخرط العديد من المشاركين في سلوكيات مضطربة، مثل: الشراهة أو الأكل العاطفي، وتقييد الطعام والسعرات الحرارية، والتوتر بشأن ما كانوا يأكلونه والرقم الموجود على الميزان، والرجوع إلى الحلول السريعة مثل الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أو أدوية الحمية.

وتضمنت السلوكيات المضطربة الإفراط في ممارسة الرياضة، وتجنب المناسبات الاجتماعية التي تتطلب تناول الطعام.

وكانت النتيجة أن سلوكيات النظام الغذائي هذه غير مستدامة، واستعاد المشاركون الوزن، وغالباً ما يكون أكثر مما فقدوه في البداية.

ولفت البحث الانتباه إلى أنه "بمجرد بدء اتباع نظام غذائي، يكون من الصعب جداً على العديد من الأشخاص تجنب الصراع مدى الحياة مع أوزانهم".

وقالت النتائج: "إن اتباع نظام غذائي لتلبية بعض المعايير المجتمعية المتصوّرة يؤدي عن غير قصد إلى الإحساس بالخجل، وعدم الرضا عن الجسم، والتعاسة، والإجهاد، والمقارنات الاجتماعية، والمشاكل المرتبطة بالوزن".