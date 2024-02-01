خبرني : أهم مخاطر الشخير على الحياة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت العديد من الأبحاث بأن الشخير يرتبط بالعديد من المخاطر الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف ، فيما يلي مجموعة من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن الشخير، وفق صحيفة ذا صن البريطانية:

تمزق الأوعية الدموية

أظهرت دراسة حديثة أن الشخير يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن انسداد وتمزق الأوعية الدموية ، ونظر البحث، الذي نشر في مجلة لانسيت للصحة الإقليمية، في بيانات أكثر من 82000 شخص بالغ في الصين، حيث قام الباحثون بتحليل الحمض النووي الخاص بهم لقياس ما إذا كانوا عرضة للشخير وراثياً،



وعلى مدار 10 سنوات في المتوسط، أصيب حوالي 19623 مشاركاً بسكتة دماغية، بما في ذلك 11483 حالة اصيبوا بسكتة دماغية ناجمة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ. وأصيب نحو 5710 أشخاص بسكتة



دماغية نزفية ناجمة عن تمزق شريان في الدماغ.

حوادث خطيرة

تظهر أبحاث منفصلة أن الشخير يمكن أن يضاعف فرص التعرض لحادث أثناء العمل. واقترح باحثون سويديون أن هذا الارتباط قد يكون ناجماً عن الشعور بالنعاس المفرط طوال اليوم.

تتبع البحث 2874 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاماً، ووجهت إليهم أسئلة تخص تعرضهم لحوادث أثناء العمل جراء النعاس، وتم الإبلاغ عن 345 حادثاً مهنياً من قبل 247 رجلاً. وتبين بأن الرجال



الذين يعانون من الشخير، والنعاس المفرط أثناء النهار أكثر عرضة للحوادث.

وقالت البروفيسورة إيفا ليندبرغ، من مستشفى جامعة أوبسالا: "الذكور الذين يشخرون يكونون أكثر عرضة للحوادث المهنية، وهذا يؤكد على أن التعرف المبكر على اضطرابات التنفس أثناء النوم وعلاجها قد يقلل من عدد الإصابات في العمل". أمراض القلب القاتلة

قام باحثون بتحليل حالة 2320 شخصاً بالغاً يبلغ عمرهم 74 عاماً في المتوسط في بداية الدراسة التي استمرت حوالي 10 سنوات. وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة الأكاديمية للنوم، بأن الأشخاص



الذين عانوا من الشخير أو النعاس أثناء النهار كانوا أكثر عرضة بنسبة 46٪ للإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم



نظرت دراسة نشرت في مجلة الأبحاث الطبية الدولية، في العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والشخير، وقام الباحثون بقياس الشخير وانقطاع التنفس وضغط الدم لدى 181 شخصاً بالغاً يبلغ عمرهم 49 عاماً في المتوسط.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشخرون كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ لارتفاع ضغط الدم، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم. داء السكري من النوع 2

في دراسة كورية جنوبية نُشرت في مجلة السكري والتمثيل الغذائي، قام الباحثون بدراسة الشخير لدى 3948 من البالغين الذين لا يعانون من أمراض القلب، وقاموا بقياس مستويات السكر في الدم لمعرفة ما إذا كانوا



معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

وأظهرت النتائج بأن الأشخاص الذين يعانون من الشخير المفرط، أكثر عرضة بنسبة 84٪ للإصابة بمقدمات مرض السكري، وهي حالة تحدث قبل مرض السكري من النوع الثاني. وكانوا أيضاً أكثر عرضة للإصابة



بمرض السكري بأكثر من الضعف مقارنة بمن لا يشخرون.