خبرني : اليك أسباب ضخامة الرأس عند الأطفال الرضع

MENAFN - Khaberni) خبرني - ضخامة الرأس عند الأطفال الرضع هي حالة تتميز بزيادة حجم الرأس بشكل غير طبيعي مقارنة بالأطفال في نفس العمر. قد تكون هناك عدة أسباب محتملة لضخامة الرأس، وفيما يلي مقال يستعرض بعض الأسباب الشائعة:





-هيدروسفالوس (ارتفاع ضغط السائل المخي): يعتبر هيدروسفالوس أحد أسباب ضخامة الرأس الشائعة عند الأطفال الرضع. يحدث ذلك عندما يتراكم السائل داخل الجمجمة، مما يؤدي إلى ضغط زائد على الدماغ وزيادة حجم الرأس. يمكن أن يكون هذا الاضطراب نتيجة لاضطراب في تدفق السائل المخي أو تدفقه غير طبيعي.





-اضطرابات التطور العصبي: بعض الاضطرابات العصبية التطورية يمكن أن تؤدي إلى ضخامة الرأس عند الأطفال الرضع. قد يكون هناك تشوهات في تكوين الدماغ أو اضطرابات في النمو والتطور العصبي الطبيعي.





-اضطرابات الغدة الدرقية: تحفز الغدة الدرقية إفراز هرمونات تؤثر على نمو الجسم والدماغ. اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية يمكن أن تسبب زيادة في حجم الرأس.





-اضطرابات الجهاز العصبي المركزي: بعض الاضطرابات العصبية المركزية مثل التشوهات العصبية الخلقية أو اضطراب التنمية العصبية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في حجم الرأس.





-العوامل الوراثية: قد تكون ضخامة الرأس نتيجة لعوامل وراثية معينة التي تؤثر على نمو الرأس.