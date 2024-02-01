خبرني : اليك أسباب ضخامة الرأس عند الأطفال الرضع

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- Khaberni) خبرني - ضخامة الرأس عند الأطفال الرضع هي حالة تتميز بزيادة حجم الرأس بشكل غير طبيعي مقارنة بالأطفال في نفس العمر. قد تكون هناك عدة أسباب محتملة لضخامة الرأس، وفيما يلي مقال يستعرض بعض الأسباب الشائعة:
-هيدروسفالوس (ارتفاع ضغط السائل المخي): يعتبر هيدروسفالوس أحد أسباب ضخامة الرأس الشائعة عند الأطفال الرضع. يحدث ذلك عندما يتراكم السائل داخل الجمجمة، مما يؤدي إلى ضغط زائد على الدماغ وزيادة حجم الرأس. يمكن أن يكون هذا الاضطراب نتيجة لاضطراب في تدفق السائل المخي أو تدفقه غير طبيعي.
-اضطرابات التطور العصبي: بعض الاضطرابات العصبية التطورية يمكن أن تؤدي إلى ضخامة الرأس عند الأطفال الرضع. قد يكون هناك تشوهات في تكوين الدماغ أو اضطرابات في النمو والتطور العصبي الطبيعي.
-اضطرابات الغدة الدرقية: تحفز الغدة الدرقية إفراز هرمونات تؤثر على نمو الجسم والدماغ. اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية يمكن أن تسبب زيادة في حجم الرأس.
-اضطرابات الجهاز العصبي المركزي: بعض الاضطرابات العصبية المركزية مثل التشوهات العصبية الخلقية أو اضطراب التنمية العصبية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في حجم الرأس.
-العوامل الوراثية: قد تكون ضخامة الرأس نتيجة لعوامل وراثية معينة التي تؤثر على نمو الرأس.
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