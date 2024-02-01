خبرني : اشربوا الشاي بدلاً من القهوة في الصباح.. لهذه الأسباب

MENAFN - Khaberni) خبرني - اعتاد الكثيرون على تناول القهوة في الصباح للحصول على دفعة من الطاقة والنشاط، لكن عندما يتعلق الأمر بمشروب صحي صباحاً فإن الكفة الراجحة ربما تميل لصالح مشروب الشاي.

فقد أكد خبراء التغذية أن هناك على الأقل خمسة أسباب تشجع على استبدال القهوة بالشاي صباحاً رغم أن هذه الفكرة ربما تكون صعبة للغاية للعديد من الأشخاص، بحسب ما نشره موقع Health Shots.

1- محتوى الكافيين

ومن المؤكد أن الكافيين يمنح دفعة من الطاقة، لكنه ضار إذا لم يتم تناوله باعتدال فيما محتواه في الشاي أقل من القهوة، لذا فإن شرب الشاي يخدم الجسم بطريقة أفضل.

وأوضحت خبيرة التغذية أفني كاول أن "الشاي يحتوي عادةً على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة. في حين أن الكافيين يمكن أن يوفر دفعة أولية من الطاقة، إلا أن الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى العصبية والقلق وأنماط النوم المضطربة".

كما أشارت إلى أن "الشاي يوفر كمية معتدلة من الكافيين، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية المحتملة".

2- استيقاظ تدريجي

إلى ذلك يشعر الكثيرون بالكسل قليلاً عند الاستيقاظ في الصباح حيث توفر القهوة لهم دفعة فورية من الطاقة ومفاجأة والتي قد لا تكون جيدة لشخص يشعر لا يزال يشعر بالنعاس.

ووفقاً لخبيرة التغذية كاول، يحتوي الشاي على حمض أميني يعرف باسم إل-ثيانين، والذي له تأثير مهدئ ويمكن أن يوازن التأثيرات المحفزة للكافيين.

كما يمكن أن يؤدي إلى تجربة استيقاظ تدريجية ولطيفة مقارنة بالصدمة المفاجئة أحيانًا من القهوة.

3- الترطيب في موازاة ذلك يعد الجفاف مشكلة مزمنة مع القهوة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد. ويكون الأمر أكثر حدة في فصل الشتاء، مع الأخذ في الاعتبار أن استهلاك السوائل يقل في أشهر الشتاء القصوى.

والقهوة مدرة للبول، مما يعني أنها قد تؤدي إلى زيادة إنتاج البول واحتمال الجفاف.

من ناحية أخرى، يساهم الشاي في الترطيب، لأنه يتكون في المقام الأول من الماء. يعد البقاء رطباً في الصباح أمراً بالغ الأهمية للرفاهية العامة.

4- تعزيز مضادات الأكسدة

كذلك يعد الشاي وخصوصاً الشاي الأخضر، غنيا بمضادات الأكسدة التي لها فوائد صحية مختلفة، بما يشمل دعم جهاز المناعة وحماية الخلايا من التلف.

في حين أن القهوة تحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، إلا أن الأنواع والكميات قد تختلف.

5- حساسية المعدة

ويمكن أن تكون القهوة أكثر حمضية من الشاي، مما قد يسبب إزعاجاً في المعدة لبعض الأفراد.

فيما يميل الشاي إلى أن يكون ألطف على المعدة، مما يجعله خياراً مفضلاً لأولئك الذين يعانون من حساسية الحموضة أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

وفي النهاية يعتمد الاختيار بين القهوة والشاي في الصباح على التفضيلات الفردية، وتحمل الكافيين، والاعتبارات الصحية.

في حين أن الاعتدال مهم والاستماع إلى استجابة الجسم لكل مشروب يمكن أن يساعد في العثور على أفضل ما يناسب الروتين الصباحي لكل شخص على حدة.