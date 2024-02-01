خبرني : الشخصية الباردة.. صفات ومميزات وعيوب تقابلها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعرف الشخصية الباردة بأنها الشخصية التي تكون قليلة في التعبير عن المشاعر والانفعالات، وتميل إلى الهدوء والتحفظ. قد يُعتبر أصحاب هذه الشخصية بأنهم غير حساسين أو غير مهتمين بالآخرين، ولكن الحقيقة هي أنهم قد يكونون مفكرين عميقين وعواطفهم قوية للغاية.
صفات الشخصية الباردة
تتميز الشخصية الباردة بعدة صفات، منها:
– الهدوء والرزانة: يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى أن يكونوا هادئين ومتوازنين، ولا يعبرون عن الكثير من المشاعر والانفعالات.
– التحفظ: يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى أن يكونوا متحفظين، ولا يشاركون الآخرين بسهولة أفكارهم ومشاعرهم.
– الاستقلالية: يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى أن يكونوا مستقلين ويعتمدون على أنفسهم في تحقيق أهدافهم.
– العقلانية: يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى أن يكونوا عقلانيين، ويعتمدون على المنطق في اتخاذ قراراتهم.
– القدرة على التحكم في المشاعر: يتمتع أصحاب الشخصية الباردة بقدرة جيدة على التحكم في مشاعرهم، ولا يسمحون لعواطفهم بالتسلط عليهم.
مميزات الشخصية الباردة
كما وتتمتع الشخصية الباردة بعدة مميزات، منها:
– القدرة على التركيز على المهام: يتسهل لأصحاب الشخصية الباردة التركيز على المهام التي يقومون بها وإتمامها بنجاح.
– القدرة على التعامل مع الضغوط: يساعد التحفظ والاستقلالية لأصحاب الشخصية الباردة على التعامل مع الضغوط بحكمة وعقلانية.
– القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة: يساعد العقلانية لأصحاب الشخصية الباردة على اتخاذ القرارات الصعبة دون أن يؤثر ذلك على عواطفهم.
عيوب الشخصية الباردة
مع ذلك، توجد بعض العيوب المرتبطة بالشخصية الباردة، مثل:
– صعوبة في إقامة علاقات قوية: قد يجد أصحاب الشخصية الباردة صعوبة في إقامة علاقات قوية مع الآخرين بسبب قلة تعبيرهم عن المشاعر.
– صعوبة في التواصل العاطفي: قد يصعب على أصحاب الشخصية الباردة التواصل بشكل عاطفي والتعبير عن مشاعرهم بطريقة فعالة، مما قد يؤدي إلى عدم فهم الآخرين لهم.
– انطوائية زائدة: قد يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى الانطواء على أنفسهم وعدم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية بشكل كبير.
MENAFN01022024000151011027ID1107797379
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.