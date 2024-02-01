Thursday, 01 February 2024 05:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : الشخصية الباردة.. صفات ومميزات وعيوب تقابلها

2/1/2024 8:10:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرف الشخصية الباردة بأنها الشخصية التي تكون قليلة في التعبير عن المشاعر والانفعالات، وتميل إلى الهدوء والتحفظ. قد يُعتبر أصحاب هذه الشخصية بأنهم غير حساسين أو غير مهتمين بالآخرين، ولكن الحقيقة هي أنهم قد يكونون مفكرين عميقين وعواطفهم قوية للغاية.

صفات الشخصية الباردة

تتميز الشخصية الباردة بعدة صفات، منها:

– الهدوء والرزانة: يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى أن يكونوا هادئين ومتوازنين، ولا يعبرون عن الكثير من المشاعر والانفعالات.

– التحفظ: يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى أن يكونوا متحفظين، ولا يشاركون الآخرين بسهولة أفكارهم ومشاعرهم.

– الاستقلالية: يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى أن يكونوا مستقلين ويعتمدون على أنفسهم في تحقيق أهدافهم.

– العقلانية: يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى أن يكونوا عقلانيين، ويعتمدون على المنطق في اتخاذ قراراتهم.

– القدرة على التحكم في المشاعر: يتمتع أصحاب الشخصية الباردة بقدرة جيدة على التحكم في مشاعرهم، ولا يسمحون لعواطفهم بالتسلط عليهم.

مميزات الشخصية الباردة

كما وتتمتع الشخصية الباردة بعدة مميزات، منها:

– القدرة على التركيز على المهام: يتسهل لأصحاب الشخصية الباردة التركيز على المهام التي يقومون بها وإتمامها بنجاح.

– القدرة على التعامل مع الضغوط: يساعد التحفظ والاستقلالية لأصحاب الشخصية الباردة على التعامل مع الضغوط بحكمة وعقلانية.

– القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة: يساعد العقلانية لأصحاب الشخصية الباردة على اتخاذ القرارات الصعبة دون أن يؤثر ذلك على عواطفهم.

عيوب الشخصية الباردة

مع ذلك، توجد بعض العيوب المرتبطة بالشخصية الباردة، مثل:

– صعوبة في إقامة علاقات قوية: قد يجد أصحاب الشخصية الباردة صعوبة في إقامة علاقات قوية مع الآخرين بسبب قلة تعبيرهم عن المشاعر.

– صعوبة في التواصل العاطفي: قد يصعب على أصحاب الشخصية الباردة التواصل بشكل عاطفي والتعبير عن مشاعرهم بطريقة فعالة، مما قد يؤدي إلى عدم فهم الآخرين لهم.

– انطوائية زائدة: قد يميل أصحاب الشخصية الباردة إلى الانطواء على أنفسهم وعدم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية بشكل كبير.

MENAFN01022024000151011027ID1107797379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث