خبرني : 5 أضرار مرعبة يسببها التدخين الإلكتروني

MENAFN - Khaberni) خبرني - انتشرت موضة التدخين الإلكتروني بين الكثير من الشباب دون معرفة عواقب هذا النوع من التدخين، خاصة أنه يأتى بنكهات مغرية لفئة كبيرة من صغار السن

ويعتقد معظم الخبراء أن التدخين الإلكتروني ليس ضارًا مثل تدخين السجائر، ومع ذلك، فقد أظهرت التقارير مدى تأثيره المروع على الشباب، بعد حجز بعض الحالات المصابة بأمراض رئة فى المستشفى

الطرق التي يمكن أن يؤدي بها التدخين الإلكتروني إلى الإضرار بأجسام الشباب

1. إتلاف الحيوانات المنوية

الشباب الصغار الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يخاطرون بنقل الجينات التالفة إلى أطفالهم فى المستقبل، وجدت دراسة أن التدخين يزيد من فرص إصابة أطفالهم بالربو والسمنة ومشاكل الرئة، وكانت النتائج "أكثر وضوحا" لدى الأطفال الذين بدأ آباؤهم التدخين خلال فترة البلوغ، ورأى الباحثون أنه من المقلق للغاية أن المراهقين اليوم يتعرضون الآن لمستويات عالية جدًا من النيكوتين من خلال السجائر الإلكترونية

2. إبطاء نمو الدماغ

يمكن أن يؤثر تدخين النيكوتين بشكل دائم على نمو الدماغ لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، حيث ذكر التقرير أن استهلاك النيكوتين خلال سنوات المراهقة يمكن أن يضر بأجزاء الدماغ التى تتحكم فى الانتباه والتعلم والمزاج والتحكم فى الانفعالات

3. تسوس الأسنان

الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان، حيث تحتوى معظم السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تضر أسنانك

لكن مجرد استخدام السجائر الإلكترونية وامتصاص الهواء يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى تسوس الأسنان، فعندما يجف فمك، يمكن أن تنمو البكتيريا الضارة وتتغلب على البكتيريا الواقية، كما أن زيادة مستويات البكتيريا يمكن أن تؤدى إلى تطور تسوس الأسنان وأمراض اللثة

4. أمراض القلب

يعتقد العديد من المراهقين أن التدخين الإلكتروني أقل ضررًا من تدخين السجائر لأنه لا يوجد دخان، ومع ذلك، فإن بعض المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية يمكن أن تكون ضارة للقلب

وكشفت جمعية القلب الأمريكية كيف يرتبط تدخين السجائر الإلكترونية بين المراهقين بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تشير أحدث الأبحاث إلى أن التدخين الإلكتروني ضار بأنظمة القلب والأوعية الدموية في الجسم مثل السجائر، ويمكن أن يسبب أيضًا تصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب

5. أمراض الرئة

يتسبب التدخين الإلكتروني فى إصابة المراهقين بصعوبات فى التنفس وتلف فى الرئة، فمن المعروف أن بعض المواد الكيميائية الموجودة فى السجائر الإلكترونية تسبب إصابة حادة فى الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وقد تسبب الربو وسرطان الرئة

