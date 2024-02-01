خبرني : 5 أضرار مرعبة يسببها التدخين الإلكتروني

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- Khaberni) خبرني - انتشرت موضة التدخين الإلكتروني بين الكثير من الشباب دون معرفة عواقب هذا النوع من التدخين، خاصة أنه يأتى بنكهات مغرية لفئة كبيرة من صغار السن
ويعتقد معظم الخبراء أن التدخين الإلكتروني ليس ضارًا مثل تدخين السجائر، ومع ذلك، فقد أظهرت التقارير مدى تأثيره المروع على الشباب، بعد حجز بعض الحالات المصابة بأمراض رئة فى المستشفى
الطرق التي يمكن أن يؤدي بها التدخين الإلكتروني إلى الإضرار بأجسام الشباب
1. إتلاف الحيوانات المنوية
الشباب الصغار الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يخاطرون بنقل الجينات التالفة إلى أطفالهم فى المستقبل، وجدت دراسة أن التدخين يزيد من فرص إصابة أطفالهم بالربو والسمنة ومشاكل الرئة، وكانت النتائج "أكثر وضوحا" لدى الأطفال الذين بدأ آباؤهم التدخين خلال فترة البلوغ، ورأى الباحثون أنه من المقلق للغاية أن المراهقين اليوم يتعرضون الآن لمستويات عالية جدًا من النيكوتين من خلال السجائر الإلكترونية
2. إبطاء نمو الدماغ
يمكن أن يؤثر تدخين النيكوتين بشكل دائم على نمو الدماغ لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، حيث ذكر التقرير أن استهلاك النيكوتين خلال سنوات المراهقة يمكن أن يضر بأجزاء الدماغ التى تتحكم فى الانتباه والتعلم والمزاج والتحكم فى الانفعالات
3. تسوس الأسنان
الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان، حيث تحتوى معظم السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تضر أسنانك
لكن مجرد استخدام السجائر الإلكترونية وامتصاص الهواء يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى تسوس الأسنان، فعندما يجف فمك، يمكن أن تنمو البكتيريا الضارة وتتغلب على البكتيريا الواقية، كما أن زيادة مستويات البكتيريا يمكن أن تؤدى إلى تطور تسوس الأسنان وأمراض اللثة
4. أمراض القلب
يعتقد العديد من المراهقين أن التدخين الإلكتروني أقل ضررًا من تدخين السجائر لأنه لا يوجد دخان، ومع ذلك، فإن بعض المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية يمكن أن تكون ضارة للقلب
وكشفت جمعية القلب الأمريكية كيف يرتبط تدخين السجائر الإلكترونية بين المراهقين بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تشير أحدث الأبحاث إلى أن التدخين الإلكتروني ضار بأنظمة القلب والأوعية الدموية في الجسم مثل السجائر، ويمكن أن يسبب أيضًا تصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب
5. أمراض الرئة
يتسبب التدخين الإلكتروني فى إصابة المراهقين بصعوبات فى التنفس وتلف فى الرئة، فمن المعروف أن بعض المواد الكيميائية الموجودة فى السجائر الإلكترونية تسبب إصابة حادة فى الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وقد تسبب الربو وسرطان الرئة
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