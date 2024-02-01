خبرني : نيوزيلندا تحظر هذه المواد في منتجات التجميل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حظرت نيوزيلندا استخدام مجموعة من المواد الكيماوية التي لا تتكسر، ويعتقد أن لها تأثيراً سلبياً على صحة الإنسان.
وقالت هيئة الحماية البيئية، الثلاثاء، إنه سيتم حظر استخدام مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في المنتجات التجميلية ابتداء من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.
وتعد نيوزيلندا من أوليات الدول في العالم التي تحظر هذه المواد، التي غالباً ما يطلق عليها "المواد الكيماوية الأبدية".
وتستخدم هذه المواد في بعض الأحيان في منتجات مثل طلاء الأظافر وكريم الحلاقة وكريم الأساس والماسكرا.
وتتم إضافتها من أجل تنعيم الجلد، أو جعل المنتجات التجميلية أكثر استمراراً ومقاومة للماء.
وقال مدير قسم إعادة تقييم خطورة المواد بالهيئة، شاون بريسو، إن "الأبحاث الدولية تشير إلى العثور على مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في عدد ضئيل من المنتجات".
وأضاف "لكننا نتبنى توجهاً حذراً تجاه المخاطر المحتملة من هذه المواد".
وأوضح "نعلم أن هذه المواد لا تتكسر بسهولة، ويمكنها التراكم داخل جسمنا، وبعضها يمكن أن يكون ساماً بمستويات مرتفعة".
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