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خبرني : نيوزيلندا تحظر هذه المواد في منتجات التجميل

2/1/2024 8:08:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حظرت نيوزيلندا استخدام مجموعة من المواد الكيماوية التي لا تتكسر، ويعتقد أن لها تأثيراً سلبياً على صحة الإنسان.

وقالت هيئة الحماية البيئية، الثلاثاء، إنه سيتم حظر استخدام مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في المنتجات التجميلية ابتداء من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتعد نيوزيلندا من أوليات الدول في العالم التي تحظر هذه المواد، التي غالباً ما يطلق عليها "المواد الكيماوية الأبدية".

وتستخدم هذه المواد في بعض الأحيان في منتجات مثل طلاء الأظافر وكريم الحلاقة وكريم الأساس والماسكرا.

وتتم إضافتها من أجل تنعيم الجلد، أو جعل المنتجات التجميلية أكثر استمراراً ومقاومة للماء.

وقال مدير قسم إعادة تقييم خطورة المواد بالهيئة، شاون بريسو، إن "الأبحاث الدولية تشير إلى العثور على مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في عدد ضئيل من المنتجات".

وأضاف "لكننا نتبنى توجهاً حذراً تجاه المخاطر المحتملة من هذه المواد".

وأوضح "نعلم أن هذه المواد لا تتكسر بسهولة، ويمكنها التراكم داخل جسمنا، وبعضها يمكن أن يكون ساماً بمستويات مرتفعة".

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