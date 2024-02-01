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خبرني : اعتداءات جنسية وتمييز بالرواتب.. قطاع الموسيقى يكره النساء

2/1/2024 8:08:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ندد تقرير برلماني بريطاني بانتشار كراهية النساء والاعتداءات الجنسية على نطاق واسع في قطاع الموسيقى، ما يتسبب أحيانا بـ"تدمير" مسيرة بعض الفنانات.

وانتقد هذا التقرير الذي يغطي القطاع بأكمله، من القنوات الإذاعية إلى استوديوهات التسجيل والمهرجانات مروراً بفرق الأوركسترا، ما وصفه بـ"ناد ذكوري"، في إشارة إلى هيمنة الرجال البيض على القطاع الموسيقي وممارستهم تمييزاً قوياً ضد النساء.

وشهد عام 2023 تصدّر فنانات قوائم مبيعات الموسيقى في المملكة المتحدة بدرجة غير مسبوقة، إذ كانت سبع من أنجح عشر أغنيات على صعيد نسب الاستماع عائدة إلى فنانات.

إلا أن نجاح نجمات مثل مايلي سايروس وتايلور سويفت وراي وليبيانكا يخفي حقيقة أكثر قتامة، إذ إن النساء "يمثلن أقل من ثلث الفنانين الأكثر مبيعا و14% فقط من مؤلفي الأغاني"، وفق التقرير.


كما أن النقص في تمثيل الإناث موجود على مختلف الأصعدة، لا سيما في مناصب السلطة، ولكن أيضاً لدى الفنانين الذين يوقّعون عقوداً مع شركات الإنتاج الكبرى، وفي معدلات البث الإذاعي أو عبر خدمات البث التدفقي، أو لناحية المشاركين في المهرجانات أو الفنانين الذين يتم اختيارهم للحصول على جوائز مرموقة.


ويرسم هذا التقرير الصادر عن لجنة وستمنستر للمرأة والمساواة، مشهداً قاتماً عن قطاع الموسيقى في المملكة المتحدة بالنسبة للنساء، خصوصاً اللواتي ينتمين إلى أقليات عرقية.


ويتطرق التقرير الذي بُني على مقابلات فردية وتحقيقات أولية، إلى مشكلات كثيرة تتراوح من عدم المساواة في الرواتب إلى التقليل المنهجي من أهمية المواهب النسائية، فضلاً عن الضغط المستمر على صعيد المظهر الخارجي للفنانات.

وتعني المشكلات بلداناً كثيرة، وهي معروفة منذ سنوات ، بالإضافة إلى التمييز في العمل، تتعرض النساء أيضاً بشكل خاص للتحرش والاعتداء الجنسي.


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