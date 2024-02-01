خبرني : صورة نائبة رئيس الأرجنتين تتصدر الترند

MENAFN - Khaberni) خبرني - تصدر اسم ماريا سيليست بونس، البالغة من العمر 36 عاما مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين، والتي اختارها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لتكون نائبته، بعدما شاركت صورة لها مع العلم الأرجنتيني في الخلفية في مكتبها، وقد أثارت هذه الصورة اهتمام الآلاف من الناس وانتشرت على نطاق واسع.

وقد كان أكثر التعليقات على الصورة يتمحور حول جسدها، إلا أنها ردت قائلة: "إنها صورة شائعة في المكتب لا أكثر. لا أعرف سبب انتشارها على نطاق واسع".

وأكدت أنها لا تهتم كثيرا بالإشارات إلى جسدها، مبينة أن هذا لم يكن الحال دائما لأنها كانت تعاني من الوزن الزائد في مراهقتها.

وأضافت: "لقد تجاوزت هذا الأمر، وما يقولونه عن جسدي ليس شيئا يبقيني مستيقظة في الليل. حتى إن بعض التعليقات تبدو لطيفة بالنسبة لي".

وكشفت أنها عانت من الاكتئاب و"اضطرت إلى التخلي عن كل شيء لمدة عامين تقريبا. لقد فقدت الكثير من الوزن وبدأت في تغيير بعض العادات"، مبينة أنه في عام 2022 أسست "بوماس ليبرتاريوس" وهي المجموعة التي جمعت عددا كبيرا من الناشطين في محافظتي وعندها التقيت ميلي.

وقالت: "كان يعلم أنني أدافع عن أفكار الحرية، مما ساعدني على وضعي على رأس قائمة نواب إحدى أهم المحافظات على المستوى الانتخابي.. خافيير صديق، شخص يمكنني التحدث معه بحرية والتعلم منه والإعجاب به في نفس الوقت".

وسيليست بونسمن مواليد مدينة هوينكا رينانجو التابعة لمقاطعة قرطبة، وهي عزباء وليس لديها أطفال. وهي واحدة من الأشخاص الموثوقين لدى ميلي. وتعرف عن نفسها بأنها مناهضة للنسوية ومن قرطبة.

ودرست القانون في جامعة قرطبة الوطنية، وأنشأت شركة "Celeste Cielo" في عام 2017، وهي شركة محلية اضطرت إلى الإغلاق بسبب جائحة كورونا.