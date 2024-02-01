خبرني : 4 صفات تجعل العبد في أعلى الدرجات

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر السابق عن 4 أمور ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه، إذ يحرص قطاع كبير من المسلمين على التقرب من الله عز وجل وذلك لنيل رضاه وكرمه ورحمته.

أمور تقرب العبد من ربه

وحول الأمور الأربعة التي تقرب العبد من ربه وترفعه أعلى الدرجات فقد استشهد جمعة عبر حديثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بما قاله الجنيد رحمه الله: «أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه، الحلم، والتواضع، والسخاء، وحسن الخلق وهو كمال الإيمان».

الحلم

ويعد الحلم من الأمور المحمودة والتي ذكرها الله في كتابه العزيز وذلك في قوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم».

التواضع

وذكر الله سبحانه عباد الرحمن وصفاتهم فكان أول ما وصفهم به قوله: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»، أي أنهم يمشون متواضعين غير متكبرين.

السخاء

وروى البخاري رحمه الله في باب حسن الخلق والسخاء، عن جابر رضي الله عنه قال: «ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال: لا».

حسن الخلق

يعد حسن الخلق من الصفات التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». رواه أحمد والترمذي.