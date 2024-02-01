خبرني : صيغة جامعة وشاملة للصلاة على النبي يستحب ترديدها

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشر الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر السابق عبر صفحته الرسمية صيغة جامعة وشاملة للصلاة على النبي يستحب ترديدها لما فيها من الخير الكثير وهي: ( اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلاة وأتمها، وأدومها وأعمها، صلاة تعادل جميع الصلوات التي صليتها عليه في الأزل والأبد وما بين ذلك،

وتماثل ما صلى ويصلي عليه جميع خلقك الإنس والجن والملائك، صلاة تفوق الحد والعد فلا يبلغ حدها وعدها جميع الألفاظ والأعداد ، تجعلنا بها من أسعد المؤمنين الفائزين برضاك ورضاه في المعاش والمعاد، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين تشرفوا برؤية ذاته الشريفة ومشاهدة معجزاته وسلم تسليما) .

وقال المفتي السابق إن يوم الجمعة هو يوم عيد في السماء تتضاعف فيه الحسنات لذلك يجب الإكثار من العمل الصالح يوم الجمعة، مناشدا الإكثار من الذكر وخاصة الصلاة على النبي "صلى الله عليه وسلم".

وأكد أن يوم الجمعة فيه من الرحمات والحسنات ما لم يصدقه شخص، ولو انكشف للإنسان فضل هذا اليوم لما ترك الصلاة على النبي حتى يتعلق لسانه بها وما فطر منها مطلقا.

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، أن الإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وخاصة في يوم الجمعة وليلتها، قد يصل فضله إلى البراءة من النار.

وأوضح «عويضة» خلال فيديو منشور عبر منصة الفيديوهات“يوتيوب" في إجابته عن سؤال: «ما فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والإخلاص فيها، وهل يكفي لأن نراه في المنام؟»،أن الإمام السخاوي ذكر عن أبي عبد الرحمن المقري،





قال حضرت فلانا -وذكر رجلا من الصالحين- في ساعة النزع " ساعة الاحتضار"، فوجدنا رقعة تحت رأسه مكتوب فيها: «براءة لفلان من النار».

وتابع: وعندما سألوا أهله ماذا كان يفعل؟، فأجاب أهله: إذا ما كان يوم الجمعة صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ألف مرة، لذا قال الإمام الشافعي: «استحب الإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها».