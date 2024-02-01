خبرني : تزوجت على زوجتي وتريد الطلاق؟.. ما الحكم الشرعي؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه تزوج على زوجته بدون علمها، وهى تريد الطلاق بعد علمها وهو يرفض رغم أنها لديها الكثير من المشكلات معه من قبل زواجه عليها، ويريد أن يعرف حكم طلبها للطلاق هل هو حق لها الضرر أم يحق له الزواج عليها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «لازم تيجوا انت وزوجتك دار الافتاء عندنا مركز اسمه الإرشاد الزوجى، عشان نحل مشكلتك أنت وزوجتك».
واستكمل: «مينفعش أرد على فتوى زى دى واقولك حقك تتزوج أو لا تتزوج أو حقها إنها تطلب الطلاق، لازم نعرف المشكلة كلها ونوصل لحلول في دار الافتاء».
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