Thursday, 01 February 2024 05:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : تزوجت على زوجتي وتريد الطلاق؟.. ما الحكم الشرعي؟

2/1/2024 8:08:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه تزوج على زوجته بدون علمها، وهى تريد الطلاق بعد علمها وهو يرفض رغم أنها لديها الكثير من المشكلات معه من قبل زواجه عليها، ويريد أن يعرف حكم طلبها للطلاق هل هو حق لها الضرر أم يحق له الزواج عليها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «لازم تيجوا انت وزوجتك دار الافتاء عندنا مركز اسمه الإرشاد الزوجى، عشان نحل مشكلتك أنت وزوجتك».

واستكمل: «مينفعش أرد على فتوى زى دى واقولك حقك تتزوج أو لا تتزوج أو حقها إنها تطلب الطلاق، لازم نعرف المشكلة كلها ونوصل لحلول في دار الافتاء».

MENAFN01022024000151011027ID1107797360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث