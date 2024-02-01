خبرني : تزوجت على زوجتي وتريد الطلاق؟.. ما الحكم الشرعي؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه تزوج على زوجته بدون علمها، وهى تريد الطلاق بعد علمها وهو يرفض رغم أنها لديها الكثير من المشكلات معه من قبل زواجه عليها، ويريد أن يعرف حكم طلبها للطلاق هل هو حق لها الضرر أم يحق له الزواج عليها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «لازم تيجوا انت وزوجتك دار الافتاء عندنا مركز اسمه الإرشاد الزوجى، عشان نحل مشكلتك أنت وزوجتك».

واستكمل: «مينفعش أرد على فتوى زى دى واقولك حقك تتزوج أو لا تتزوج أو حقها إنها تطلب الطلاق، لازم نعرف المشكلة كلها ونوصل لحلول في دار الافتاء».