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خبرني : نادر صعب يكشف تفاصيل عن عملية تجميل ريهام سعيد -فيديو

2/1/2024 8:08:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - خرج طبيب التجميل اللبناني نادر صعب عن صمته في قضية اتهامه بتشويه وجه الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بعد عملية سابقة أجراها لها.

وأطل صعب في فيديو مطول عبر حسابه على "إنستغرام"، مساء يوم الثلاثاء، قال إنه يريد التوضيح وللمرة الأخيرة حول هذه القضية، التي يتم الحديث عنها منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه راضٍ عن النتيجة النهائية التي ظهرت بها، وأنه "اشتغل بضمير"، وكل التفاصيل موثقة في فيديوهات مصورة قبل إجراء الجراحة.

كما أنه أضاف داخل الفيديو عدة مقاطع قبل خضوع ريهام للعملية، وهي تشير إلى المشاكل التي تعاني منها في الوجه، بسبب الترهلات، وعمليات التجميل السابقة، وكثرة حقن البوتوكس التي تقوم بها بشكل مستمر، الشيء الذي جعلها تظهر غير طبيعية أمام عدسة الكاميرا، خلال تقديم برنامجها التلفزيوني.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:


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