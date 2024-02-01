خبرني : نادر صعب يكشف تفاصيل عن عملية تجميل ريهام سعيد -فيديو

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- Khaberni) خبرني - خرج طبيب التجميل اللبناني نادر صعب عن صمته في قضية اتهامه بتشويه وجه الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بعد عملية سابقة أجراها لها.
وأطل صعب في فيديو مطول عبر حسابه على "إنستغرام"، مساء يوم الثلاثاء، قال إنه يريد التوضيح وللمرة الأخيرة حول هذه القضية، التي يتم الحديث عنها منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنه راضٍ عن النتيجة النهائية التي ظهرت بها، وأنه "اشتغل بضمير"، وكل التفاصيل موثقة في فيديوهات مصورة قبل إجراء الجراحة.
كما أنه أضاف داخل الفيديو عدة مقاطع قبل خضوع ريهام للعملية، وهي تشير إلى المشاكل التي تعاني منها في الوجه، بسبب الترهلات، وعمليات التجميل السابقة، وكثرة حقن البوتوكس التي تقوم بها بشكل مستمر، الشيء الذي جعلها تظهر غير طبيعية أمام عدسة الكاميرا، خلال تقديم برنامجها التلفزيوني.
وتاليا الفيديو عبر موقعنا:
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