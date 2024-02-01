خبرني : اعترافات خطيرة لخاطف فتيات المصعد في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تنظر محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة ، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في واقعة خطف وتخدير فتاتي الأسانسير في مدينة نصر، والشروع في خطف أختها، وتعريض حياتهما للخطر.

واعترف المتهم الثاني بواقعة خطف وتخدير فتاتي الأسانسير في مدينة نصر بارتكابه الواقعة مع والدهما، والمتهم الثالث "السائق".

"البنات تعابنين ولازم نوديهم المستشفى"

وروى المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بقضية فتاتي الأسانسير اعترافاته وسرده للواقعة، قائلا: "أول ما طلع الأسانسير وسمعنا صوتهم منه فتحنا الباب، ودخلنا كتفناهم وحطينا القماش على وشهم علشان يهدوا، والبنت الكبيرة اللي أنا كنت ماسكها قعدت تضرب فينا بس الحاجة اللي في القماش اتفاجئت أنها خدرتها وخلتها يغمي عليها"، وفقاً لما نشره موقع "المصري اليوم".

وأضاف: "أنا ساعتها اتخضيت من اللي حصل، لأني مكنتش متوقع كده فوقفنا في الأسانسير عشان ننزل، و(أحمد) الأب، قالى يالا نشيلهم ونروح بيهم العربية بسرعة، وبعدها الأسانسير وقف وفي واحدة ست قدامنا فقولنا لها إن في طوارئ والبنات تعابنين ولازم نوديهم المستشفى".

"ماكنتش أعرف إن إحنا هنخدرهم"

وعن معرفته برغبة المتهم الأول في خطف الطفلتين والسفر بهما خارج البلاد، أجاب المتهم الثاني: "لا أنا ماكنتش أعرف أنه عايز يسافر بيهم، واتفاجئت بالموضوع ده، ومقدرتش أمنعه لأنه أبوهم".

وبسؤاله عن اتفاقه مع والد الطفلتين على تخديرهما، قال المتهم الثاني: "أنا مكنتش أعرف إن إحنا هنخدرهم واتفقنا على الموضوع ده، وإحنا واقفين مستنين فوق في العمارة بس (أحمد أبوهم) كان قايلي إنه القماش ده هيهديهم بس مش هيخدرهم ويخليهم يفقدوا الوعي".

كما أنكر المتهم الثاني أنه تحصل على أموال من المتهم الأول نظير اشتراكه معه بالواقعة.

بداية القصة

وكان الشارع المصري انشغل في 23 ديسمبر الماضي بتداول مقطع فيديو لثلاثة رجال يحاولون خطف طفلتين من داخل مصعد في أحد الأبنية، من خلال تكتيفهما ووضع مادة مخدرة على وجهيهما، ورغم مقاومة البنتين، نجح الخاطفون في تخديرهما.

لكن بعد أن طاردهم بواب العمارة والمارة، تم إفلات إحدى الطفلتين بينما خطفت الصغرى وحينها كشفت هبة حسن، والدة البنتين، أنها وجدت جنا البالغة من العمر 11 عاما مخدرة في الشارع حين عادت من عملها على وجه السرعة إثر تلقيها خبر خطفهما.

ليتبين لاحقا أن والد الصغيرتين هو من استأجر تلك العصابة لخطفهما من أمهما.



