خبرني : مفاجآت صادمة .. عن قاتل أبيه الذي لوح برأسه مقطوعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد فيديو مروع ظهر فيه على المباشر حاملاً رأس والده المقطوع كُشفت مفاجآت صادمة عن الشاب الثلاثيني جاستن موهن المقيم في ولا بنسلفانيا الأميركية.

فقد أظهر سجلات المحكمة من أواخر عام 2023 أن موهن، خريج عام 2014 في جامعة ولاية بنسلفانيا لإدارة الأعمال، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة تتعلق بديون قرض تخص الطلاب، وكان عليه سداده.

راتب بـ 10 ملايين دولار

وتركزت ادعاءاته خلال سنوات على عدم قدرته في العثور على وظيفة براتب جيد، إذ كان يطالب بمعاش قدره 10 ملايين دولار.

كذلك اشتكى موهن في قضاياه أمام المحكمة من أنه رجل أبيض فائق التعليم ولا يستطيع سداد قروضه، بحسب تقرير نشره موقع "levittownnow".

وأشارت إحدى وثائق المحكمة إلى أنه واجه صعوبة في العثور على وظيفة بعد التخرج في الجامعة، وانتقل إلى كولورادو للعمل في اتحاد ائتماني ثم ذهب إلى شركة تأمين للحصول على وظيفة ذات أجر أعلى.

في إحدى ملفات المحكمة الفيدرالية، ورد أن موهن كان لديه مشكلات مع شركائه في السكن إذ أدت تلك المشكلات إلى تدخل قسم شرطة كولورادو سبرينغز.

فيما أشارت قضية تعود لعام 2019 حيث رفع موهن دعوى قضائية ضد شركة Progressive Insurance بعد فشله في المضي قدماً في الشركة، حيث فصل من وظيفة خدمة العملاء في كولورادو لأنه يُزعم أنه ركل باب إحدى المكاتب.

وفي هذه القضية، ادعى أن عدم تقدمه في شركة التأمين وإنهاء خدماته كان بسبب كونه رجلاً بمعنى الكلمة.

أغان عن ثورة جديدة

في موازاة ذلك ووفقاً لقائمة أمازون ألّف موهن العديد من الكتب منذ عام 2016، بما في ذلك كتب عن ثورة جديدة، وأشار في وصف كتاب صدر عام 2017 إلى أنه كتب رسالة إلى الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

وكان من بين الكتب كتاب بعنوان "قصائد كتبتها أثناء الرجم" وآخر بعنوان "المسيح الثاني: ملك الأرض"، والذي كتبه استناداً إلى حياة المؤلف والموسيقي جاستن موهن.

وعلى حساب "Spotify" كان لديه العديد من الأغاني التي أنتجها وأداها، بما في ذلك "لقد جاءوا من أجل جاستن موهن" و"I Miss Lauren" و"Judge Kathy Toilet".

واشتكى في إحدى الأغاني من الديون المستحقة عليه وذكر أن السلطات تريد موته.

"والدي يغار مني"

كما كان لديه في مجموعة أغاني 2019 أغنية بعنوان "Justin's Stalkers"، وأخرى بعنوان "Mommunist the الشيوعي" حيث اشتكى من العيش في منزل والديه ونصيحة والدته بسداد ديونه، وغنى أيضاً أن والده كان يشعر بالغيرة منه ولم يسمح له بالنجاح.

ووفقا للسجلات العامة، انتقل موهن إلى كولورادو في عام 2015 وعاد إلى بلدة ميدلتاون في السنوات الأخيرة للعيش مع والديه.

وذهب إلى مدرسة ساندبرج المتوسطة ومدرسة نيشاميني الثانوية، وتخرج في عام 2010، وفقاً لزملائه السابقين.

يذكر أن الشرطة عثرت على جثة والده مقطوعة الرأس في منزل ببلدة ميدلتاون، بعد تلقّيها بلاغاً عن الحادث، مساء الثلاثاء.

"يعتقدون أني المسيح"

وقام موهن بقطع رأس والده الموظف الفيدرالي، ونشر مقطع فيديو على الإنترنت يدعو فيه للثورة على الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك أثناء حمله الرأس المقطوع.

وقال في المقطع إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعتقدان أنه أفضل مرشح للرئاسة في عام 2020 وأن "هناك أشخاصاً" يعتقدون أنه المسيح!

والعديد من النقاط التي رددها في المقطع هي موضوعات شائعة غالباً ما يركز عليها منظرو المؤامرة والمعلقون اليمينيون المتطرفون، حيث تداخلت بعض شكاواه مع نظريات المؤامرة التي اشتهرت بها بعض الحركات مثل حركة Qanon.