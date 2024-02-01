خبرني : زواج مسن يبلغ من العمر 103 سنوات يشعل مواقع التواصل .. ما الحكاية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قصة زواج فريدة من نوعها، حيث قام رجل هندي يبلغ من العمر 103 عامًا بالزواج من امرأة تبلغ 49 عامًا، بفارق عمر يبلغ 54 عامًا
حمل الخبر تفاصيل الحفل الاستثنائي الذي أقيم في منطقة إيتوارا في بوبال
العريس حبيب نزار، الذي يخوض تجربة الزواج الثالثة، قرر الزواج مرة أخرى بعد شعوره بالوحدة بعد وفاة زوجته الثانية
ورغم أن الزواج تم العام الماضي، إلا أن انتشار مقطع فيديو للعريس وعروسه أثناء عودتهما إلى المنزل جذب انتباه الجمهور، حيث تم تهنئتهما على هذه الرحلة الجديدة في حياتهم
نزار أبدى سعادته بالزواج الجديد قائلاً: "عمري 103 عامًا، وزوجتي تبلغ 49 عامًا. تزوجت لأول مرة في ناشيك، وبعد وفاتها تزوجت من سيدة تدعى لكناو، وبعد وفاتها شعرت بالوحدة فتزوجت مرة أخرى"
على جانب آخر، أكدت العروس فيروز جهان أن قرار الزواج كان قرارها الخاص ولم يكن هناك أي إكراه عليها. وفي تصريح لها، قالت: "زوجي بخير تمامًا ولا يعاني من أي مشاكل طبية"
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