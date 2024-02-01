خبرني : زواج مسن يبلغ من العمر 103 سنوات يشعل مواقع التواصل .. ما الحكاية

MENAFN - Khaberni) خبرني - اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قصة زواج فريدة من نوعها، حيث قام رجل هندي يبلغ من العمر 103 عامًا بالزواج من امرأة تبلغ 49 عامًا، بفارق عمر يبلغ 54 عامًا

حمل الخبر تفاصيل الحفل الاستثنائي الذي أقيم في منطقة إيتوارا في بوبال

العريس حبيب نزار، الذي يخوض تجربة الزواج الثالثة، قرر الزواج مرة أخرى بعد شعوره بالوحدة بعد وفاة زوجته الثانية

ورغم أن الزواج تم العام الماضي، إلا أن انتشار مقطع فيديو للعريس وعروسه أثناء عودتهما إلى المنزل جذب انتباه الجمهور، حيث تم تهنئتهما على هذه الرحلة الجديدة في حياتهم

نزار أبدى سعادته بالزواج الجديد قائلاً: "عمري 103 عامًا، وزوجتي تبلغ 49 عامًا. تزوجت لأول مرة في ناشيك، وبعد وفاتها تزوجت من سيدة تدعى لكناو، وبعد وفاتها شعرت بالوحدة فتزوجت مرة أخرى"

على جانب آخر، أكدت العروس فيروز جهان أن قرار الزواج كان قرارها الخاص ولم يكن هناك أي إكراه عليها. وفي تصريح لها، قالت: "زوجي بخير تمامًا ولا يعاني من أي مشاكل طبية"