«فنون نيويورك أبوظبي» يستضيف عرض «مهيك» الأول

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي استضافة العرض العالمي الأول للعمل الفني «مهيك» من إبداع أكاش أوديدرا وأديتي مانغالداس وبتكليف من مركز الفنون.

وذلك يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير المقبل على خشبة المسرح الأحمر وبدعمٍ من مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات.

وتشارك راقصة الكاثاك العالمية أديتي مانغالداس المرة الأولى في مسيرتها الفنية التي استمرت خمسين عاماً بأداء راقص مع أكاش أوديدرا، أحد أبرز الراقصين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية في جيله، يرويان فيه قصة تحتفي بالحب بجميع أشكاله، وهي الحقيقي والأصيل واللانهائي، ويتضمن العرض تسجيلاً أصلياً للفنانة نيكي ويلز إلى جانب عرض آخر للموسيقى الحية.

ويستوحي العرض اسمه «مهيك» من كلمة «العطر» باللغة الهندية، ويرمز إلى القوة الدائمة للذاكرة وجوهر الحب، ويروي العرض قصة امرأة ناضجة والعلاقة التي تربطها برجل أصغر سناً، ويتعمق في شخصيتيهما المعقدتين والأعراف التي تقيّدهما ويحدد جوهر الحب الخالص. وفي إطار الإقامة الفنية التي تمتد خمسة أسابيع، يشكل العرض المرة الثانية التي يجرى فيها إطلاق دورة خاصة مرافقة للعرض العالمي الأول وتتمحور فيه للفنان أوديدرا، وهي المرة الخامسة التي يقيم فيها عرضاً في مركز الفنون بما يشمل إقامة افتراضية واحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «عرض مهيك منصة استثنائية تتيح للراقصين ومصممي الرقصات أديتي مانغالداس وأكاش أوديدرا إظهار إمكاناتهما الفريدة في رقص الكاثاك، مع تسليط الضوء على قدرتهما المذهلة على الابتكار بنمط الرقص الهندي الكلاسيكي، ونترقب مشاهدة كلا الفنانين على خشبة المسرح الأحمر، ولا سيما أنهما قد أنتجا عرضاً متعدد الوسائط ينطلق من جامعة نيويورك أبوظبي في جولة عالمية كبيرة تشمل العديد من المراكز الفنية في المملكة المتحدة ومنها مسرح سادلرز ويلز.

وانسجاماً مع رسالتنا الرامية إلى دعم الإنتاج الثقافي والبحث الفني، يحرص مركز الفنون على تقديم الدعم للفنانين المتميزين لتحقيق رؤاهم على أرض الواقع، ويسرّنا أن نحظى بثقة راقصين استثنائيين مثل أكاش وأديتي لاستضافة العرض العالمي الأول لعملهم الفني».

وقال أكاش أوديدرا: «عرض مهيك رحلة استكشافية في أعماق النفس البشرية تسلط الضوء على رغبات الإنسان ومبادئ الشجاعة والمرونة لديه. وعبر دعم جامعة نيويورك أبوظبي لنا، نتطلع إلى تقديم حكاية متميزة تتحدى المسلّمات السائدة في المجتمع، ونحرص على تكريس فن تصميم الرقصات لتسليط الضوء على قصص الحب المنسية، ثم تشجيع الجمهور على مواجهة التعريف التقليدي للحب».

وتم تصميم «مهيك» بالتعاون بين شركة أكاش أوديدرا وشركة أديتي مانغالداس للرقص/مؤسسة دريشتيكون للرقص، كما شارك في إنتاجه مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي وبتكليف مشترك من قبل مسرح سادلرز ويلز، وذا لوري، وبيرمنجهام هيبودروم، ومؤسسة باجري.

ويستضيف مركز الفنون يوم الجمعة 9 فبراير في الساعة 6:30 مساءً ورشة رقص بإشراف أكاش أوديدرا وبدعمٍ من مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات، وذلك في إطار التزامه تطوير مهارات الفنانين المحليين عبر برنامج «خارج خشبة المسرح»، وتتضمن الورشة جلسة عملية بحضور أكاش أوديدرا لاستكشاف تجاربه الخاصة التي تجمع بين أسلوبي الرقص الهندي التقليدي والرقص الغربي، إذ توفر للمشاركين تجارب جديدة وفرصة لإثراء ممارساتهم حتى يطوّروا أساليبهم الخاصة، كما تتيح للمشاركين فرصة أداء حركات على الأرض وإتقان أساليب جديدة تعتمد على القوة البدنية والبراعة، وتُقام هذه الورشة بعد ورشة عمل أخرى بإشراف مانغالداس يوم 31 يناير الجاري.