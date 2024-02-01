ولي عهد الشارقة يضيف خالد عيسى إلى مجلس إدارة نادي الشارقة

ولي عهد الشارقة يضيف خالد عيسى إلى مجلس إدارة نادي الشارقة
التاريخ
2/1/2024 8:00:45 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة قراراً إدارياً بإضافة خالد عيسى محمد عبدالله المدفع إلى عضوية مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ويعين نائباً لرئيس مجلس الإدارة ويكمل مدة العضوية المحددة في القرار الإداري رقم (5) لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.
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