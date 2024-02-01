ولي عهد الشارقة يضيف خالد عيسى إلى مجلس إدارة نادي الشارقة

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة قراراً إدارياً بإضافة خالد عيسى محمد عبدالله المدفع إلى عضوية مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ويعين نائباً لرئيس مجلس الإدارة ويكمل مدة العضوية المحددة في القرار الإداري رقم (5) لسنة 2020م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

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