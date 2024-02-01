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طاقم تحكيم نسائي لمباراة النصر وإنتر ميامي

2/1/2024 8:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يدير طاقم تحكيم نسائي مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في كأس موسم الرياض.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن السويسرية أستير ستوبلي ستقود طاقم التحكيم لمباراة اليوم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدارت البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا مباراة الهلال وإنتر ميامي يوم الإثنين الماضي في افتتاح كأس موسم الرياض.

ويلتقي النصر ضيفه إنتر ميامي عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 بتوقيت الإمارات، على ملعب "المملكة أرينا"، معقل الهلال الجديد، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض لهذا العام.

وأُطلق على المباراة اسم "الرقصة الأخيرة" كونها ستجمع رونالدو وميسي ربما لآخر مرة في مسيرتيهما.

ومع ذلك تحوم الشكوك حول قدرة النجم البرتغالي على المشاركة بسبب الإصابة، حيث سيتحدد مصيره النهائي قبل ساعات قليلة من المباراة.

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