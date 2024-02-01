طاقم تحكيم نسائي لمباراة النصر وإنتر ميامي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يدير طاقم تحكيم نسائي مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في كأس موسم الرياض.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن السويسرية أستير ستوبلي ستقود طاقم التحكيم لمباراة اليوم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدارت البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا مباراة الهلال وإنتر ميامي يوم الإثنين الماضي في افتتاح كأس موسم الرياض.
ويلتقي النصر ضيفه إنتر ميامي عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 بتوقيت الإمارات، على ملعب "المملكة أرينا"، معقل الهلال الجديد، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض لهذا العام.
وأُطلق على المباراة اسم "الرقصة الأخيرة" كونها ستجمع رونالدو وميسي ربما لآخر مرة في مسيرتيهما.
ومع ذلك تحوم الشكوك حول قدرة النجم البرتغالي على المشاركة بسبب الإصابة، حيث سيتحدد مصيره النهائي قبل ساعات قليلة من المباراة.
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