الذهب يستقر متأثراً بقوة الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بقوة الدولار بعد أن قاوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فكرة خفض أسعار الفائدة في مارس، لكن المعدن الأصفر حافظ على مكانته مع استمرار تشبث المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2034.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1046 بتوقيت غرينتش. فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2054.30 دولاراً.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك "بشكل عام، يعتمد سوق الذهب فعليا على القناعة المستمرة بخفض أسعار الفائدة وتراجع العائدات الذي شهدناه منذ أمس، ويحدث هذا على الرغم من بعض القوة التي يتمتع بها الدولار".

وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد فكرة خفضها في الربيع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 92 بالمئة خفض أسعار الفائدة في مايو .

وأظهرت البيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير. ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير كانون الثاني المقرر صدوره غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.70 دولاراً للأوقية. ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 908.44 دولارات كما نزل البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 964.76دولارا.