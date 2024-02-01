تراجع دخل «روش» للأدوية 9% إلى 12.36 مليار فرنك سويسري

أعلنت شركة الأدوية السويسرية «روش»، تراجع صافي دخلها، وتوقعت في الوقت نفسه تسجيل زيادة متوسطة في المبيعات برقم واحد خلال عام 2024.

وقالت الشركة إن صافي دخلها للعام المالي 2023، وفقاً للمعايير الدولية للإعداد المالي، انخفض بنحو 9% ليصل إلى 12.36 مليار فرنك سويسري، مقارنة بـ 13.53 مليار فرنك في العام الماضي.

إلا أن صافي دخل الشركة وفق المعايير الدولية للإعداد المالي، ارتفع بنسبة 7% بأسعار الصرف الثابتة، بسبب زيادة الأرباح التشغيلية وانخفاض مصاريف ضريبة الدخل.

وبلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد 18.57 فرنكاً، منخفضة من 20.30 فرنكاً في العام السابق.

كما انخفضت المبيعات السنوية للمجموعة بنسبة 7% لتصل إلى 58.72 مليار فرنك عن العام السابق.

إلا أن مبيعات المجموعة تنمو بنسبة 1% بأسعار الصرف الثابتة، وهو ما يعوض تراجع المبيعات المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتقلص البدائل الحيوية، وبالتالي يتجاوز إرشادات عام 2023.