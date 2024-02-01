أرباح «شل» في 2023 تنخفض 30% إلى 28 مليار دولار

أعلنت شركة شل الخميس تحقيق أرباح بقيمة 28 مليار دولار عن عام 2023، بانخفاض 30 بالمئة عن الرقم القياسي للعام 2022 مع تراجع أسعار النفط والغاز، لكن هذا المعدل لا يزال يسمح للشركة بزيادة توزيعات أرباحها أربعة بالمئة وتوسيع إعادة شراء أسهمها.

ونشرت شل أرباحها المعدلة للربع الرابع، وهو ما يعني صافي ربح الشركة، والتي بلغت 7.3 مليارات دولار، متجاوزة توقعات المحللين أرباحاً قدرها ستة مليارات دولار ولكنها أقل من الرقم القياسي البالغ 9.8 مليارات دولار قبل عام.

وساعدت النتائج القوية لتداول الغاز الطبيعي المسال في ذلك الربع على تعويض النتائج الضعيفة للتكرير وتداول النفط.

وزادت شركة شل توزيعات أرباحها أربعة بالمئة عن الربع السابق إلى 0.344 دولار للسهم، بزيادة 20 بالمئة على أساس سنوي. وهذه هي الزيادة السابعة منذ خفض أرباحها التاريخي في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأعلنت الشركة البريطانية أيضاً عن إعادة شراء 3.5 مليارات دولار أخرى من أسهمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو معدل مماثل للأشهر الثلاثة السابقة.