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صندوق النقد الدولي يفرج عن 4.7 مليارات دولار للأرجنتين دعماً لإصلاحات الرئيس ميلي

2/1/2024 8:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق صندوق النقد الدولي الأربعاء على الإفراج عن 4.7 مليارات دولار جديدة للأرجنتين، مشيداً بأداء الرئيس خافيير ميلي الذي ينتهج سياسة خفض تكاليف «جريئة» لإعادة اقتصاد البلاد المتعثر إلى مساره الصحيح.

وقال صندوق النقد في بيان إن الدفعة الجديدة ترفع إلى 40.6 مليار دولار ما تم إرساله للأرجنتين في إطار برنامج مساعدات بقيمة 44 مليار دولار يهدف إلى «دعم الجهود القوية التي تبذلها السلطات الجديدة في وضع السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي».

وأثنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على «الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والتعامل مع العوائق القائمة منذ فترة طويلة أمام النمو».

وتولى ميلي الذي يصف نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي» منصبه رئيساً في ديسمبر، متعهداً بخفض الإنفاق وإنهاء الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عقود في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي 200%.

لكن إجراءاته لخفض التكاليف أثارت أيضاً ردود فعل عنيفة واحتجاجات، حيث يخشى الأرجنتينيون من أنها سترتب عليهم أعباء كبيرة.

وباشر ميلي عمله بخفض قيمة البيزو أكثر من 50% وخفض الدعم الحكومي للوقود وكذلك خفض عدد الوزارات بمقدار النصف وإلغاء مئات القوانين من أجل تحرير الاقتصاد.

وجاء إعلان صندوق النقد الدولي في اليوم نفسه الذي بدأ فيه مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني جلسة ماراثونية قد تستغرق أياماً عدة لمناقشة مشروع قانون الإصلاحات الضخم الذي اقترحه ميلي.

وتتناول حزمة إصلاحاته الضخمة كل مجالات الحياة العامة والخاصة، من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم.

واحتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر الكونغرس للتعبير عن استيائهم من هذه الإصلاحات، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي قامت بإخلاء الطرق القريبة واستخدمت الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسلي فرانس برس.

ولا يتمتع حزب ميلي «ليبرتاد أفانزا» بغالبية في الكونغرس، وقد حذر نواب المعارضة المعتدلون من أنهم سيسعون إلى فرض مزيد من التعديلات على إصلاحاته، خصوصاً ما يتعلق بتفويض سلطات خاصة إلى السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ الاقتصادية وأيضاً الخصخصة.

MENAFN01022024000110011019ID1107797300

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