الأونروا: كل العمليات في المنطقة قد تتوقف بنهاية فبراير

الأونروا: كل العمليات في المنطقة قد تتوقف بنهاية فبراير
التاريخ
2/1/2024 8:00:29 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت جولييت توما مديرة التواصل بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لرويترز اليوم الخميس أن عمليات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وليس غزة وحدها ستتوقف على الأرجح بحلول نهاية فبراير
إذا استمر تعليق التمويل.
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