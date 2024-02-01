الدولار الأمريكي يرتفع، الاسترليني في ترقب لقرار المركزي

(MENAFN
- Your Mind Media ) المرجو الاطلاع على التعليقات التالية حول الأسواق عن وائل مكارم، كبير إستراتيجي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Exness
ارتفع الدولار الأمريكي بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي أمس. بعد تعليقات رئيس الفيدرالي، تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة في شهر مارس وصارت تشير إلى بداية في شهر مايو. نتيجة لذلك، قد ينتعش الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في هذه الأثناء. ومع ذلك، لا تزال العملة معرضة لتأثير بيانات مؤشر مديري المشتريات اليوم وبيانات تقرير الوظائف غير الزراعية NFP غدا.
أثرت قوة الدولار الأمريكي على أداء الجنيه البريطاني، الذي قد يظل تحت بعض الضغط قبل اجتماع بنك انجلترا اليوم. ومن المتوقع أن يترك هذا الأخير أسعار الفائدة دون تغيير أيضا، بينما يظل التضخم في المملكة المتحدة مرتفعا. لكن، لا تزال البلاد تشهد ظروفا اقتصادية صعبة التي قد تؤثر على القرارات التالية في السياسة النقدية للبنك المركزي، مما يترك الجنيه الإسترليني أمام مخاطر.
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