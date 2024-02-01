مدرب جنوب إفريقيا: هدف السبق كلمة السر في الفوز على المغرب

أقر هوجو بروس، مدرب المنتخب الجنوب إفريقي، بالدور الذي لعبه التوفيق في تخطي فريقه لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان البافانا بافانا قد فجّروا مفاجأةً على أرضية "استاد لورينت بوكو"، إذ أقصوا المنتخب المغربي الشقيق بعد التفوق عليه بنتيجة 2-0.

ولم يخدم الحظ أسود الأطلس، والذين احتُسبت لصالحهم ركلة جزاءٍ كانت كفيلةً بتحقيق التعادل في الدقيقة الـ85، لولا أن أهدرها أشرف حكيمي.

وتحدّث بروس عن مجريات المواجهة، فقال، "الشوط الأول كاد ألا يرقى إلى أن يكون مباراةً. شعرت بأن الفريقين كانا خائفين قليلا من بعضهما بعضا".

وأكمل الرجل الذي تولى المهمة في مايو/أيار 2021، "الشوط الثاني كان مفتوحا أكثر، وشهد بعض الفرص من المنتخب المغربي، ولكننا من سجلنا".

وشدد المدرب السابق للمنتخب الكاميروني، "وذلك دائما ما يكون أمرا هاما، أن تسجل هدف الأسبقية".

واعترف بروس في تصريحاتٍ نقلها موقع "اس إيه بيبل نيوز" الجنوب الإفريقي، "بعد ذلك، نعم، كنا محظوظين بعض الشيء".

وأوضح المدرب البلجيكي، "فالمنتخب المغربي بدأ في الدفع بكامل قوته، فتواجد كل نجومه في الخط الهجومي، ولعب الكرات الطولية إلى الأمام. تعرّضنا إلى مواجهات ثنائية بالغة الصعوبة، وسنحت لهم (أسود الأطلس) المزيد من الفرص".

ونوّه بروس بأن "المباراة انتهت بعد الهدف الثاني للمنتخب الجنوب الإفريقي"، في إشارةٍ إلى هدف تيبوهو موكوينا في الدقيقة الـ95.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز