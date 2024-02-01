غداً انطلاق أكبر حدث رياضي نسائي عربي.. الشارقة تحتفي بـ560 لاعبة من 15 دولة في عربية السيدات 2024

برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تنطلق مساء غد (الجمعة) في مسرح المجاز، فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 63 فريقاً رياضياً و560 لاعبة من 15 دولة عربية، تتنافس ضمن 8 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري.

ويشهد الحفل الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وعدد من السفراء والقناصل وكبار المسؤولين من الوطن العربي، والشخصيات الرسمية والرياضية وضيوف الدورة.

ويتابع جمهور الشارقة خلال حفل الافتتاح الإعلان الرسمي عن انطلاق الدورة، التي تجمع نخبة من الأندية والفرق الرياضية العربية للسيدات، ويشهد الحفل رفع الفرق الرياضية لأعلام الدول العربية الشقيقة المشاركة، وعرضاً مرئياً لأبرز محطات النسخة السابعة، إلى جانب سلسلة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية التي تحمل رسائل تشجيع وتحفيز للمشاركات والجمهور.

وتستضيف النسخة السابعة من الدورة، لأول مرة، المؤتمر العلمي الدولي "تألّق: رياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف"، في السابع من فبراير الجاري، في قاعة الرازي بكلية الطب في جامعة الشارقة، تحت عنوان "المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة: رؤية مستقبلية للتأسيـس والتطــوير والإنجاز"، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات الطب وعلوم الرياضة، وبحضور جمهور من اللاعبات والمدربين والحكام، والمهتمين برياضة المرأة من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وبهدف تعزيز المكانة السياحية للشارقة، وتعريف ضيوف وجمهور المنافسات على مناطق الجذب السياحي والتراث الطبيعي والمعماري للإمارة، تقام منافسات وتدريبات البطولة في 8 منشآت رياضية متطورة ومجهزة، تتوزع على مواقع مختلفة في مدن ومناطق الشارقة، لتوفير أفضل الظروف والخدمات للفرق العربية واللاعبات، مع الالتزام بأعلى مستويات السلامة والأمان.













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