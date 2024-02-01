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مدرب الإمارات يحرم علي مبخوت من رقم تاريخي

2/1/2024 7:21:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تضاءلت حظوظ علي مبخوت، الهدّاف التاريخي لمنتخبنا الإماراتي، في تحطيم الرقم القياسي لأفضل الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم آسيا.

ولم يظهر مبخوت في نسخة 2023 من البطولة بقرارٍ من باولو بينتو، مدرب منتخبنا الإماراتي، والذي أبقى عليه خارج القائمة كليا في بعض المباريات.

وتجمّد رصيد صاحب القميص رقم 7 عند 9 أهدافٍ في البطولة القارية.

واستمر فارق الأهداف الخمس بين مبخوت وعلي دائي، أفضل هدّافي البطولة على مر تاريخها، إذ سجل الدولي الإيراني السابق 14 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، فقد فك المعز علي، نجم المنتخب القطري، شراكته مع مبخوت بـ9 أهدافٍ في رصيديهما من خلال نسخة 2023 الجارية.

وسجل المعز هدفا حتى الآن بشعار العنابي، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة أفضل هدّافي البطولة، ويقلص الفجوة بينه وبين دائي.

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