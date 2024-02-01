قضاء أبوظبي: انتهاك خصوصية الأفراد بوضع أجهزة التعقب الذكي جريمة يعاقب عليها القانون

حذرت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، من إساءة البعض استخدام أجهزة التعقب الذكية التي تتيح للأشخاص إمكانية رصد ومتابعة تحركات أفراد آخرين، ومعرفة مواقع تواجدهم باستخدام أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية "GPS".

وبينت الدائرة من خلال مقطع تسجيلي، قامت بنشره أمس الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، بأن البعض يلجأ بدافع الشك أو السعي لإثبات واقعة معينة في حق شخص آخر، كتعمد الكذب حول مكان تواجده أو عدم التفرغ لمتابعة واجباته الاسرية وغيرها، إلى ارتكاب ممارسات معاقب عليها قانوناً، وتجعل من مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية، كونها تمثل انتهاكاً للخصوصية.

وأوضحت بأن تلك الممارسات، تتمثل في وضع أجهزة تتبع في مركبة الشريك، ليكون ممارسوها على اطلاع ومتابعة دائمة لحركة ومواقع الطرف الآخر والمدة الزمنية التي استغرقها في الموقع المتواجد فيه، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تتيحها تلك التقنيات.

واظهر المقطع التسجيلي الذي عرضته دائرة القضاء، قيام سيدة تدعى "أم سالم" بإجراء مكالمة هاتفية إلى صديقتها "أم أحمد"، تستفسر فيها عن الإمكانيات التي توفرها أجهزة التتبع الخاصة بالهواتف المتحركة والسيارات، والتي يتم عرضها بشكل مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة "انستغرام"، ورغبتها في اقتناء احدها ووضعه بداخل سيارة زوجها، مرجعة السبب في ذلك إلى كثرة تغيب الزوج عن المنزل، وتواجده لساعات طويلة مع أصدقائه بالخارج.

بعد ذلك تولت " أم أحمد" مسؤولية تنبيه المتصلة، بخطورة ارتكاب هذه الممارسات، وضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لحل الإشكالية مع زوجها وبالطرق الودية.

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