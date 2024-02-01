سيارات تويوتا الأكثر مبيعاً عالمياً للعام الرابع على التوالي

جاءت مجموعة شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور كورب في نهاية العام الماضي على قمة سوق السيارات في العالم من حيث المبيعات متفوقة على فولكس فاجن الألمانية ثاني أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات.

وزادت مبيعات مجموعة تويوتا التي تضم شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز ليمتد خلال العام الماضي بنسبة 7.2% سنوياً إلى 11.2 مليون سيارة. في الوقت نفسه زاد إنتاج مجموعة تويوتا خلال العام الماضي بنسبة 8.6% إلى 11.5 مليون سيارة. في المقابل زادت مبيعات مجموعة فولكس فاجن خلال العام الماضي بنسبة 12% سنوياً إلى 9.24 ملايين سيارة. وتضم مجموعة فولكس فاجن عدداً من الشركات التابعة مثل سكودا وسيات وبورشه وأودي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاسو يوشيدا كبير محللي سوق السيارات في خدمة بلومبرج إنتيليجانس للتحليلات الاقتصادية القول إن «تويوتا تجاوزت أزمة سلاسل الإمداد في الصيف الماضي لتبيع كل إنتاجها».

ورغم تخلف تويوتا في السباق العالمي للتحول إلى السيارات الكهربائية، ساعد تعافي سلاسل الإمداد واستقرار الطلب في أمريكا الشمالية وأوروبا خلال العام الماضي، مجموعة تويوتا في زيادة إنتاجها وتحقيق أرباح من الخارج. في الوقت نفسه استمر الطلب قوياً على السيارات الهجين في اليابان والخارج.

وفي حين عززت أرقام المبيعات خلال العام الماضي سيطرة مجموعة تويوتا على سوق السيارات العالمية بشكل عام، أصبحت شركة بي.وي.دي الصينية للسيارات الكهربائية أكبر شركة في هذه السوق على مستوى العالم متفوقة على منافستها الأمريكية تسلا، حيث باعت حوالي 3.02 ملايين سيارة كهربائية وهجين خلال العام الماضي.

في المقابل باعت تويوتا 104018 سيارة كهربائية، في حين كانت الشركة اليابانية تستهدف في البداية بيع 202 ألف سيارة كهربائية خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس المقبل، لكنها خفضت الرقم في نوفمبر الماضي إلى 123 ألف سيارة كهربائية خلال العام المالي بسبب مشكلات في الطلب وسلاسل الإمداد.

وباعت شركة تسلا الأمريكية 1.81 مليون سيارة كهربائية خلال العام الماضي.

من ناحيته تعهد جوجي ساتو الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا بقدرة الشركة على بيع 1.5 مليون سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2026 و3.5 ملايين سيارة بحلول 2030.

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