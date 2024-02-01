هولندا تغرّم أوبر 10 ملايين يورو بسبب انتهاكات بيانات سائقيها

فرضت هيئة تنظيم الخصوصية الهولندية غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على منصة «أوبر» لخدمات الأجرة بسبب افتقارها إلى الشفافية في معالجة بيانات سائقيها الأوروبيين.

وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية إنها فرضت الغرامة بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقاً فرنسياً لدى رابطة حقوق الإنسان والمواطن، وقد أرسلت مجموعة المصالح الفرنسية شكوى إلى هولندا، حيث المقر الرئيسي لشركة أوبر في أوروبا.

وأوضحت هيئة حماية البيانات الهولندية أن الشركة لم تكن واضحة «بشأن المدة التي احتفظت فيها ببيانات السائقين الأوروبيين وإلى أي دول خارج أوروبا جرى نقلها».

وأضافت في بيان «لقد صعّبت أوبر أيضاً على السائقين ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بهم».

ويحق للمستخدمين، على سبيل المثال، الاطلاع على البيانات لتصحيحها أو حذفها، على ما ذكرت الهيئة التنظيمية الهولندية.

لكن أوبر جعلت الأمر «معقداً بشكل غير ضروري» بالنسبة للسائقين لتقديم طلب لعرض بياناتهم. وكان هناك نموذج رقمي متاح للسائقين، لكن كان من الصعب جداً العثور عليه في التطبيق، وكانت المعلومات التي تتم مشاركتها بعد ذلك «صعبة التفسير».

إلى ذلك، لم تذكر الشركة بوضوح في سياسة الخصوصية الخاصة بها مدة احتفاظها ببيانات السائقين وما هي إجراءات الحماية المحددة التي يتم اتخاذها عند نقلها إلى دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وشدد رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية أليد ولفسن في تصريحات أوردها البيان على أن «السائقين لهم الحق في معرفة كيفية معالجة أوبر لبياناتهم الشخصية»، إلا أن «الأمر كان غامضاً».

وأضاف «إذا كنتم لا تعرفون ما يحدث لبياناتكم، فأنتم لا تعرفون ما إذا كنتم تتعرضون لأي غبن أو تُعامَلون بشكل غير عادل، ولا يمكنكم ممارسة حقوقكم».

وقد اتخذت أوبر خطوات لتحسين الوضع، واستأنفت القرار، بحسب الهيئة الهولندية.

وقالت ناطقة باسم أوبر في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس «لقد أدركت هيئة حماية البيانات الهولندية أننا وجدنا حلاً للنقاط القليلة +المحدودة التأثير+ التي أثارها السائقون، فيما لا أساس لشكاويهم الأخرى».

وأضافت «نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لعمليات طلب البيانات لدينا وسنتعاون دائماً بشكل بنّاء مع السلطات لمعالجة مخاوفهم».

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