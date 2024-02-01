إنقاذ طفل في الثالثة من عمره بعدما علق داخل آلة للألعاب.. وكانت ردة فعله مفاجأة

تمكن طفل يبلغ ثلاث سنوات من الدخول إلى لعبة لاقطة (claw machine) عليها شعار "هيلو كيتي" في مركز تسوق أسترالي، وقد بدا "غير مستعجل للخروج" عند إنقاذه، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس.

وقالت شرطة كوينزلاند إن إيثان البالغ ثلاث سنوات تمكن من الدخول إلى الآلة المليئة بالدببة القماشية التي يمكن محاولة الإمساك بواحدة منها عبر وضع قطعة من النقود داخل الجهاز والتحكم بملقط فيها.

ويُظهر فيديو شرطة كوينزلاند شرطيين وهم يشاهدون الصبي الصغير وهو يلعب بهدوء بين الألعاب القماشية.

وقالت الشرطة إنها "تأكدت من أن إيثان كان على مسافة كافية قبل أن تكسر نافذة الآلة لتحريره".

وتوجه أحد الشرطيين إلى المغامر الصغير عند إخراجه من الآلة "لقد فزتَ بجائزة، أي واحدة تريد؟".