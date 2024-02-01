Thursday, 01 February 2024 04:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنقاذ طفل في الثالثة من عمره بعدما علق داخل آلة للألعاب.. وكانت ردة فعله مفاجأة

2/1/2024 7:21:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكن طفل يبلغ ثلاث سنوات من الدخول إلى لعبة لاقطة (claw machine) عليها شعار "هيلو كيتي" في مركز تسوق أسترالي، وقد بدا "غير مستعجل للخروج" عند إنقاذه، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس.

وقالت شرطة كوينزلاند إن إيثان البالغ ثلاث سنوات تمكن من الدخول إلى الآلة المليئة بالدببة القماشية التي يمكن محاولة الإمساك بواحدة منها عبر وضع قطعة من النقود داخل الجهاز والتحكم بملقط فيها.

ويُظهر فيديو شرطة كوينزلاند شرطيين وهم يشاهدون الصبي الصغير وهو يلعب بهدوء بين الألعاب القماشية.

وقالت الشرطة إنها "تأكدت من أن إيثان كان على مسافة كافية قبل أن تكسر نافذة الآلة لتحريره".

وتوجه أحد الشرطيين إلى المغامر الصغير عند إخراجه من الآلة "لقد فزتَ بجائزة، أي واحدة تريد؟".

MENAFN01022024000110011019ID1107797171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث