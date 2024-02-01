إنقاذ طفل في الثالثة من عمره بعدما علق داخل آلة للألعاب.. وكانت ردة فعله مفاجأة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمكن طفل يبلغ ثلاث سنوات من الدخول إلى لعبة لاقطة (claw machine) عليها شعار "هيلو كيتي" في مركز تسوق أسترالي، وقد بدا "غير مستعجل للخروج" عند إنقاذه، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس.
وقالت شرطة كوينزلاند إن إيثان البالغ ثلاث سنوات تمكن من الدخول إلى الآلة المليئة بالدببة القماشية التي يمكن محاولة الإمساك بواحدة منها عبر وضع قطعة من النقود داخل الجهاز والتحكم بملقط فيها.
ويُظهر فيديو شرطة كوينزلاند شرطيين وهم يشاهدون الصبي الصغير وهو يلعب بهدوء بين الألعاب القماشية.
وقالت الشرطة إنها "تأكدت من أن إيثان كان على مسافة كافية قبل أن تكسر نافذة الآلة لتحريره".
وتوجه أحد الشرطيين إلى المغامر الصغير عند إخراجه من الآلة "لقد فزتَ بجائزة، أي واحدة تريد؟".
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