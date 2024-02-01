قادوا الفريق لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي..كلوب يشيد بلاعبي أكاديمية ليفربول

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن الفضل في خروج فريقه بنتائج إيجابية من فترة يناير الصعبة، يعود إلى لاعبي الأكاديمية الذين قادوا الفريق في هذه الفترة الصعبة لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط أمام أقرب المنافسين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إن الفوز الذي حققه ليفربول على تشيلسي 4 / 1 كان السادس للفريق في سبع مباريات أقيمت هذا الشهر، وقد تعادل في السابعة مع فولهام في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة، وستقام مباراة الإياب على أرض فولهام.

وخلال تلك الفترة، افتقد الفريق لثلاثة مدافعين أساسيين، بالإضافة للاعبين أمثال دومينيك سوبوسالاي وأليكسيس ماك أليستر، في بعض الأوقات، وبالطبع محمد صلاح.

وقدم كونور برادلي، الظهير الأيمن، أداء رائعا وحصد لقب رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، وسجل هدفه الأول مع ليفربول وصنع هدفين في الفوز على تشيلسي.

ولكن مع اقتراب ترينت ألكسندر أرنولد من استعادة لياقته البدنية الكاملة، بعدما شارك كبديل مرتين، أصبح أمام كلوب اتخاذ قرار صعب قبل مواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب :"لا يوجد أي موقف، الأمور تسير كما هي".

وأضاف :" كان لدينا سبع مباريات في شهر يناير و11 يوما للراحة بينها. لم نكن لنحقق مثل تلك النتائج بدون اللاعبين الشباب (جاريل) كوانساه، كونور، وكان لدينا لاعبين في خط الوسط غائبين لذلك دفعنا بجيمس ماكونيل في مركز خط الوسط المدافع".

وأضاف :"استغل اللاعبون الموقف. أنا سعيد لأنه كان بإمكانهم تقديم مثل هذه العروض. الأكاديمية تقوم بعمل مذهل".

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