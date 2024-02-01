لهذا السبب.. إعلان حالة الطوارئ في برشلونة ومحيطها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا حالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف الخميس في برشلونة ومحيطها، ما يعني أن المنطقة ستخضع حاليا لقيود أكثر تشددا على المياه بعد ثلاث سنوات شهدت تساقطاً ضئيلاً للأمطار.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كاتالونيا بيري أراغونيس الخطوة بعدما تراجع منسوب المياه في خزانات المنطقة المطلة على المتوسط إلى ما دون 16 في المئة من قدرتها الاستيعابية، وهي العتبة التي حددتها السلطات لتطبيق سلسلة جديدة من إجراءات توفير المياه التي ستؤثر على ستة ملايين نسمة.
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