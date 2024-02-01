رونالدو يغيب عن مواجهة ميسي في مباراة كأس موسم الرياض بسبب الإصابة

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام فريق إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة كأس موسم الرياض.

ولن يشارك رونالدو في المباراة الودية أمام إنتر ميامي المقرر إقامتها اليوم الخميس، بحسب ما قاله لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر مساء الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن رونالدو يعاني من إصابة في ربلة الساق (السمانة).

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي :" كريستيانو في المرحلة الأخيرة من التعافي قبل أن يعود للانضمام للفريق. نتوقع أن يعود للفريق في الأيام المقبلة. لذلك سيغيب عن المباراة".

ولعب ميسي، مع برشلونة لمدة 16 عاما، في حين لعب رونالدو في ريال مدريد لمدة تسع سنوات.

وفاز رونالدو وميسي، إجمالا، بـ13 جائزة من آخر 15 جائزة للكرة الذهبية، التي تقدم لأفضل لاعب في العالم.

وترك ميسي برشلونة في عام 2021 وانتقل لباريس سان جيرمان، قبل أن يرحل إلى إنتر ميامي العام الماضي. وترك رونالدو أوروبا قبل عام للعب مع نادي النصر السعودي.

ويزور ميامي السعودية في إطار فترة إعداد للموسم الجديد من الدوري الأمريكي، المقرر أن ينطلق يوم 21 فبراير الحالي، حيث يستهله ميامي بخوض مباراة على أرضه.

أما النصر، فهو يحتل المركز الثاني بالدوري السعودي.

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